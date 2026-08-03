Умєров та Клименко отримали нові посади - чим вони займатимуться

Зеленський також розповів, що на цьому тижні відбудеться спеціальне засідання РНБО.

https://glavred.net/ukraine/umerov-i-klimenko-poluchili-novye-dolzhnosti-chem-oni-budut-zanimatsya-10785554.html Посилання скопійоване

Умєров і Клименко отримають нові посади / колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, facebook.com/iklymenko.fb

Головне:

Зеленський оголосив нові кадрові призначення

Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки

Клименко стане новим секретарем РНБО

Секретар РНБО Рустем Умєров буде призначений новим керівником Служби зовнішньої розвідки України. Водночас колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко очолить РНБО. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради послів України в Києві.

За його словами, Умєров буде координувати роботу з укладення Drone deals і займатиметься питаннями дипломатії й оборони. Йдеться не лише про країни Близького сходу.

відео дня

"І щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин зі Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами а також перемовин щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері завдяки формату укладення дронових угод (Drone deals).

"Коли ми кажемо про Drone deals – ми маємо на увазі не просто експорт або не тільки тих чи інших дронів. Це формат, що інтегрує наш український досвід захисту у війні з оборонним спроможностями, з спроможностями наших партнерів", - зауважив він.

Ігор Клименко очолить РНБО

Також президент повідомив, що на цьому тижні відбудеться спеціальне засідання РНБО з метою того, щоб оцінити, чи виконуються і як виконуються плани стійкості для областей і громад.

Глава держави додав, що якщо плани не виконуються, то за це буде відповідальність.

"На основі цього аналізу ми дамо завдання для зовнішніх відносин нашої держави. Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. Він має надзвичайно якісний досвід координації безпекового сектору, також роботи минулої зими для нашої стійкості і допомоги нашим людям. Нам потрібно посилюватись. Тож, майданчик РНБО буде більш залучений в роботу з урядом України щодо цього", - відзначив Зеленський.

РНБО / Інфографіка: Главред

Кадрові перестановки - останні новини

Як повідомляв Главред, 17 липня Кабінет міністрів України ухвалив кадрові рішення щодо двох ключових міністерств. Так, тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони призначено Євгенія Хмару, а тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ - Андрія Сибігу.

18 липня президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ.

21 липня президент України Володимир Зеленський відправив у відставку Олександра Сирського, а новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Читайте також:

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред