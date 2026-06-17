"Логістична блокада": як українські дрони змінюють хід війни

Саме удари по лінії постачання мають найбільш відчутний вплив на боєздатність російських підрозділів.

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Українські дрони завдають Кремлю серйозної шкоди / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/robert_magyar

Коротко:

Україна нарощує виробництво безпілотників

Аналітики говорять про переломний етап війни

Сучасні технології підвищують ефективність ударів

Україна активно розширює застосування безпілотників середньої та великої дальності, завдаючи ударів по об’єктах постачання та транспортній інфраструктурі Росії. На думку військових експертів, така тактика поступово змінює характер війни та суттєво ускладнює становище російських військ. Про це повідомляє The New York Times.

Якщо раніше основна увага приділялася атакам на нафтогазові об’єкти та підприємства оборонного комплексу, то зараз українські сили зосередилися на порушенні логістичних ланцюгів противника. Головними цілями стають автомобільні та залізничні маршрути, розташовані на значній відстані від лінії фронту та забезпечують постачання техніки, боєприпасів і палива.

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В українському військовому командуванні таку стратегію називають "логістичною блокадою". За словами австралійського генерала у відставці Міка Райана, саме удари по системах постачання чинять найбільш відчутний вплив на боєздатність російських підрозділів.

"Це саме те, що завдає Росії реальної шкоди", — зазначив експерт.

Він підкреслив, що систематичні атаки на логістичні вузли ускладнюють противнику проведення наступальних операцій і знижують його здатність концентрувати сили на окремих ділянках фронту.

Україна нарощує виробництво безпілотників

Українська влада заявляє про значне збільшення обсягів випуску дронів. За офіційними даними, сьогодні країна здатна здійснювати понад п’ять тисяч ударів середньої та великої дальності щомісяця.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в травні кількість атак на цілі, розташовані далі ніж за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, зросла вдвічі порівняно з попереднім місяцем.

Аналітики проєкту DeepState зазначають, що травень став першим місяцем з 2023 року, коли російські війська зазнали чистих територіальних втрат. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українським силам вдалося повернути під контроль майже на 60 квадратних кілометрів більше території, ніж було втрачено за той самий період.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що масштабні удари по логістиці здатні змінити поточну динаміку конфлікту та відкрити для України нові можливості на полі бою.

Аналітики говорять про переломний етап війни

Фахівці попереджають, що ситуація, що склалася, може стати тимчасовою перевагою, яку необхідно використовувати максимально ефективно.

Військовий аналітик Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Джек Вотлінг вважає, що війна наблизилася до важливого рубежу, який здатний створити передумови для посилення тиску на Росію та подальших переговорів про припинення вогню.

Українські військові також підкреслюють важливість дальніх ударів. За словами командира підрозділу безпілотних систем із позивним "Кит", одна з ключових цілей кампанії полягає в тому, щоб показати противнику відсутність безпечних тилових зон.

"Росія має відчути наслідки війни й зрозуміти, що віддаленість від фронту більше не є гарантією безпеки", — зазначив він.

Сучасні технології підвищують ефективність ударів

Для проведення операцій Україна використовує вдосконалені безпілотники, оснащені потужнішими двигунами, сучасними акумуляторами, супутниковим зв’язком Starlink та елементами штучного інтелекту.

Основними об’єктами ураження стають залізничні потяги, склади та вантажний транспорт, що використовується для постачання армії. Такі удари призводять до нестачі палива, ускладнюють перекидання особового складу та техніки, а також знижують інтенсивність дій російських підрозділів на передовій.

Водночас Україна продовжує розширювати власні виробничі потужності. Якщо минулого року окремі підприємства отримували замовлення на сотні ударних дронів, то сьогодні йдеться вже про контракти на десятки тисяч безпілотників середньої та великої дальності.

Додаткове фінансування забезпечують як українська влада, так і європейські партнери. Кошти спрямовуються на розвиток виробництва дронів та реалізацію стратегії з порушення російських логістичних маршрутів.

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Особливе значення має південний напрямок

Найпомітніші результати нової тактики спостерігаються на півдні України. За даними української сторони, удари по транспортних комунікаціях ускладнюють функціонування маршрутів, що з’єднують Росію з тимчасово окупованим Кримом через так званий сухопутний коридор.

У таких умовах особливого значення набуває Керченський міст, який залишається одним із ключових шляхів постачання і вже неодноразово ставав ціллю атак.

За оцінками аналітиків, широке використання порівняно недорогих безпілотників поступово формує нову модель ведення війни. Експерти ISW вважають, що нинішня ситуація надає Україні обмежене в часі, але важливе вікно можливостей для зміни обстановки на фронті та подальшого тиску на російські сили.

Інфографика: Главред

Про джерело: The New York Times The New York Times — американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Forbes: Маск може використати український досвід для створення захисту від іранських дронів

Компанія SpaceX та її засновник Ілон Маск у перспективі можуть налагодити співпрацю з українськими розробниками оборонних технологій для створення ефективних систем протидії іранським безпілотникам. Таку думку висловили експерти, опитані виданням Forbes.

Приводом для таких припущень стали нещодавні заяви іранської сторони, в яких пролунали погрози на адресу інфраструктури SpaceX та супутникової мережі Starlink. За даними іранського агентства Fars News Agency, технології Starlink нібито використовувалися американськими та ізраїльськими військовими під час військових операцій. У зв’язку з цим представники агентства попередили про можливість відповідних дій проти об’єктів компанії.

В опублікованій заяві йдеться про те, що наземна інфраструктура Starlink та партнерські об’єкти SpaceX на території низки країн Близького Сходу можуть розглядатися Тегераном як потенційні цілі.

Засновник аналітичного центру New Space Economy Брайан Херлі вважає, що під загрозою можуть опинитися не тільки супутникові термінали, а й ширший спектр активів, пов’язаних із бізнес-імперією Маска. За його словами, мова може йти про наземні станції SpaceX, а також об’єкти, що належать іншим компаніям підприємця.

Експерт зазначає, що підтверджених даних про безпосереднє військове використання Starlink у конфліктах на Близькому Сході немає. Однак, на його думку, Іран може ґрунтувати свої звинувачення на ролі супутникового зв’язку у війні в Україні.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Український досвід боротьби з дронами викликає інтерес фахівців

Особливу увагу аналітики приділяють українським напрацюванням у сфері протидії безпілотникам. За час повномасштабної війни Україна накопичила значний практичний досвід у боротьбі з ударними дронами типу "Шахед", застосовуючи мобільні засоби радіоелектронної боротьби, системи виявлення цілей та недорогі перехоплювачі.

На думку Херлі, саме ці рішення можуть стати основою для створення нових механізмів захисту об’єктів критичної інфраструктури та космічних компаній у регіонах підвищеного ризику.

Космічна інфраструктура стає частиною сучасних конфліктів

Експерти звертають увагу на те, що комерційні супутникові мережі дедалі частіше опиняються втягнутими в геополітичне протистояння. Аналітики вважають, що загрози з боку Ірану відображають тенденцію, яка вже спостерігалася під час російсько-української війни, коли об’єкти космічної та телекомунікаційної інфраструктури почали розглядатися як елементи військового простору.

На цьому тлі фахівці прогнозують формування нового ринку технологій боротьби з безпілотниками. У перспективі розробки SpaceX, можливості супутникового зв’язку та практичний досвід українських інженерів і військових можуть стати основою для створення ефективних автономних систем захисту від сучасних дронів.

Про джерело: Forbes Forbes — американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Головна сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найвідвідуванішим бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель передплатників", за якою широка мережа "передплатників" пише та публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Чи може Україна залишити Москву без електроенергії взимку: експерт оцінив перспективи

Україна має потенціал для нанесення ударів по об’єктах російської енергетичної інфраструктури в осінньо-зимовий період, що теоретично здатне створити серйозні проблеми для окремих регіонів РФ. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про можливу складну зиму для Росії, експерт зазначив, що наслідки для російської енергетичної системи можуть виявитися досить відчутними. За його словами, на відміну від України, яка отримує міжнародну підтримку у сфері енергетики, Росія у разі масштабних проблем матиме значно менше можливостей для зовнішньої допомоги.

Коваленко також звернув увагу на особливості російської системи протиповітряної оборони. За його оцінкою, існуючі засоби ППО не завжди ефективно протидіють малогабаритним безпілотним апаратам, які здатні літати на низьких висотах і ускладнювати процес виявлення та перехоплення.

Окремо експерт відзначив зростання можливостей України у сфері виробництва та застосування далекобійних засобів ураження. За його словами, у російському інформаційному просторі вже лунають оцінки про те, що Україна поступово збільшує масштаби використання ударних безпілотників і може зрівнятися або навіть перевершити Росію за кількістю атак на об’єкти в глибокому тилу.

Крім того, Коваленко нагадав про розробку українських балістичних ракет з дальністю дії до 300 кілометрів і підкреслив, що подальший розвиток подібних програм здатний істотно розширити можливості впливу на важливі об’єкти інфраструктури противника.

На думку аналітика, особливе значення мають енергетичні вузли, що забезпечують функціонування великих адміністративних та економічних центрів Росії. У разі серйозного пошкодження таких об’єктів наслідки можуть позначитися на роботі критично важливих систем і призвести до масштабних перебоїв в енергопостачанні.

Експерт вважає, що за умови збереження нинішніх темпів розвитку українських ударних засобів не можна виключати сценарій, за якого окремі регіони Росії, зокрема Московський регіон, можуть зіткнутися з істотними проблемами в енергетичній сфері взимку 2026–2027 років.

При цьому Коваленко підкреслив, що реалізація такого сценарію залежатиме від безлічі факторів, зокрема від ефективності російської протиповітряної оборони, обсягів виробництва українських безпілотників і ракет, а також здатності сторін адаптуватися до мінливих умов війни.

"Цілком реально, що ми зможемо відключити від цивілізації, від світла Москву та Московську область цього року — з 2026 на 2027 рік. І це цілком реальний сценарій", — вважає експерт.

Як удари ЗСУ впливають на ситуацію в РФ – думка експерта

"Главред" писав, що, за словами експерта з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайла Гончара, нинішні проблеми на російському паливному ринку — це накопичений ефект і наслідок системних дій України з початку 2026 року, динаміка яких наростає.

Якщо в січні-лютому було п’ять-шість атак на НПЗ, то в травні – 16. Тому ми бачимо кризові прояви, які в першу чергу зачіпають окуповані території України, але вже починають зачіпати й різні регіони Росії.

Удари вглиб Росії – останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що в ніч на 13 червня українські безпілотники атакували Темрюцький район Краснодарського краю країни-агресора Росії.

Місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотників сталося загоряння на морському терміналі. У результаті є загиблий, попередньо, постраждали три людини.

До цього Сили оборони України в ніч на 12 червня в Республіці Татарстан Росії завдали удару по нафтопереробних заводах "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК" у Нижньокамську.

Раніше повідомлялося, що Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для посилення військової переваги над Росією та продовження атак углиб територій ворога.

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Про особу: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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