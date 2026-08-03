Розжарить до рекордних +40: названо дату, коли спека досягне піку та піде на спад

Температурні показники зростатимуть до рекордних значень, а дощів буде відчутний дефіцит.

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Погода в Україні / Фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні протягом тижня

У яких регіонах очікуються дощі з грозами

Коли чекати послаблення спеки

Цей тиждень принесе українцям справжнє випробування високими температурами. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, денна температура повітря коливатиметься у межах +30…+35 градусів, місцями підніматиметься до +34…+39 градусів. Подекуди можливі й рекордні +40 градусів.

"Пік спеки передбачається в Україні 6 серпня, коли повсюди домінуватиме дуже сильна спека. До того пару днів та після того ще будуть острівці сильної спеки, але ось вся територія загалом найсильніше пропечеться саме в четвер", - зазначає Діденко. відео дня

Попри загальний дефіцит дощів, 3 серпня ввечері та найближчої ночі атмосферний фронт із півночі може принести короткі грозові дощі на заході України, а також у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Втім, уже вдень у вівторок, 4 серпня, скрізь буде сухо та спекотно.

Якою буде погода в Києві

За прогнозом синоптикині, в столиці 4 серпня прогнозується спекотна погода з максимальною температурою +32…+34 градуси. У понеділок ввечері та вночі можливий короткий дощ, який трохи освіжить розпечене місто. Втім, у вівторок вдень опадів не очікується.

Коли чекати послаблення спеки

Послаблення спеки розпочнеться 7 серпня із західних областей, прогнозуʼ Діденко. Упродовж 8-9 серпня зниження температури пошириться на значну частину території України, принісши довгоочікуване полегшення після найгарячішого періоду літа.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

У найближчі дні Україну охопить африканська спека - стовпчики термометрів піднімуться до +40 градусів. Метеорологи попереджають , що українцям слід звикати до таких температур, оскільки така температура повітря вже не буде для України аномалією.

Як писав Главред, погода в Україні в першій декаді серпня стане найспекотнішим періодом цього літа. У найближчі дні країну накриє суха й гаряча повітряна маса субтропічного походження. Такий прогноз погоди озвучив синоптик Ігор Кібальчич.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що в Україну прийшла хвиля сильної спеки, яка триватиме весь тиждень. Максимальна температура повітря сягне +30…+36 градусів. Ослаблення спеки очікується приблизно з 8 серпня.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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