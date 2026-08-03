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"Вали звідси, понаїхали": таксистка в Мілані накинулась на українок - повне відео

Інна Ковенько
3 серпня 2026, 14:17оновлено 3 серпня, 15:31
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У Мілані водійка Bolt облаяла пасажирок через українську мову та показувала непристойні жести.
В Італії українка випадково сіла в таксі до росіянки
В Італії українка випадково сіла в таксі до росіянки / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Що сталось:

  • Водійка Bolt у Мілані облаяла українок через українську мову
  • Таксистка лаялася, ображала пасажирок і показувала непристойні жести
  • Українки поскаржилися на водійку в Bolt, компанія почала перевірку

У Мілані стався конфлікт між українськими пасажирками та російськомовною водійкою таксі сервісу Bolt. За словами українок, після завершення поїздки водійка почала їх ображати та використовувати нецензурну лексику через те, що вони спілкувалися між собою українською мовою.

Про інцидент розповіла Анна Данилюк на своїй сторінці у Threads.

відео дня

Що сталося

За словами Анни, вона разом із подругами скористалася сервісом Bolt під час перебування в Мілані. На виклик приїхала водійка на ім’я Тетяна.

Перед початком поїздки водійка поставила пасажиркам запитання російською мовою. Дівчата відповіли їй українською. Після цього вони не контактували з водійкою, однак продовжували спілкуватися між собою українською мовою протягом поїздки.

Конфлікт, за словами Анни, почався вже після завершення поїздки, коли жінки виходили з автомобіля.

"По завершенні поїздки, коли виходили з машини подруга сказала „дякую", на що ми отримали реакцію у вигляді образ, нецензурної лексики, та жестів. На відео - це лише фрагмент, який встигла відзняти - до цього дуже багато образливих слів, жестів", - написала вона.

На опублікованому записі чути, як водійка використовує нецензурну лексику та висловлюється на адресу пасажирок через їхню національність і мову спілкування.

"Показати тобі [середній палець] (неценз.), аби ти „зразумєла"? Іди [геть] (неценз.). Бо ви мене бісите, українки. Понаїхали сюди. Давай, іди звідси. Українською вона зі мною говорить, пішла [геть] (неценз.)", - заявила таксистка на відео.

Коли пасажирки запитують, навіщо вона так із ними розмовляє, водійка відповіла: "Тому що ви, українки, мене бісите, [неценз.] понаїхали. Вали звідси. Українською вона говорить

Увага, на відео присутня нецензурна лексика.

Реакція Bolt Ukraine

Після інциденту Анна Данилюк разом із подругами звернулася до служби підтримки Bolt та повідомила про ситуацію.

Представники українського Bolt також відреагували на допис у Threads. У компанії попросили надати інформацію щодо поїздки, щоб провести перевірку інциденту.

'Вали звідси, понаїхали': таксистка в Мілані накинулась на українок - повне відео
Реакція компанії Bolt/ Фото: скриншот

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Наразі пасажирки очікують на результати перевірки з боку Bolt.

Главред раніше писав, що у Вроцлаві троє поляків побили українську пару через їхній український акцент.

Крім того, в Ірландії вбили 31-річного українця, коли він вийшов за продуктами. Інцидент стався ввечері 16 березня 2026 року в місті Корк. Поліція затримала 40-річного чоловіка за підозрою у смертельному нападі на громадянина України.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 14 лютого вбили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш. Її застрелили у власному будинку у місті Васс, що в Північній Кароліні.

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Про джерело: Threads

Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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