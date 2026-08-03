РФ переходить на новий формат ударів по Україні: названо головну загрозу

Кількість звичайних безпілотників під час російських ударів зменшується.

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РФ збільшує кількість реактивних дронів / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Плетенчука:

РФ змінила тактику повітряних атак по Україні

Реактивних дронів стає більше, звичайних - менше

Балістика залишається головною небезпекою

Країна-агресор Росія під час ударів по Україні робить ставку на реактивні безпілотники, водночас скорочуючи кількість звичайних дронів. Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Зараз вони зменшують кількість звичайних дронів під час застосування і фактично збільшують кількість реактивних дронів. Тобто, росіяни зараз таку ставку зробили на них у першу чергу. Вони намагаються, як завжди, кількістю брати. Але, сподіваюсь, що в якийсь момент ми теж вийдемо на паритет", - наголосив він. відео дня

За його словами, попри це найскладнішим для перехоплення залишається балістичне озброєння - саме воно є основним викликом.

"Основним викликом залишається балістика. Що стосується решти засобів, тут питання кількісного та якісного складу, набутого досвіду. Тому що такого масованого застосування реактивних Шахедів до цього ми не бачили. Вони теж не є чимось, що неможливо взагалі ніяк зупинити. Є збиття і такого типу дронів", - підкреслив Плетенчук.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Коли дрони РФ зможуть долітати до Львівщини та Волині

Радник президента України Сергій Бескрестнов "Флеш" говорив, що російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

Однак, за його словами, ситуація може змінитися, якщо Білорусь дозволить використовувати такі засоби зв’язку.

"У такому разі керовані російські дрони, що застосовують нові методи наведення, зможуть загрожувати не лише прикордонним районам, а й областям на заході України, зокрема Львівщині та Волині", - підкреслив він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, окупанти завдали балістичних ударів по Києву в ніч на 1 серпня. У столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах. У місті загинуло дев'ять осіб, ще 27 людей постраждали, серед них – 4 дитини.

30 липня стало відомо, що країна-агресорка Росія вперше за тривалий час використала північнокорейську балістичну ракету. За попередніми даними, саме такою зброєю окупанти завдали удару по селищу Радушне поблизу Кривого Рогу, де ракета влучила у житловий будинок, унаслідок чого загинули діти.

Офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський вважає, що під час масованої атаки в ніч на 30 липня Росія невипадково обрала двома ключовими напрямками ударів Київ та західні регіони України. Ймовірно, ворог розраховував, що Україна передислокувала більшість систем протиповітряної оборони до столиці після тривалих атак саме на Київ.

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Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к - український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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