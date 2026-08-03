'Увірвалась': українка прославилась на весь світ через вчинок на вечірці, хто вона

Українка підірвала соцмережі кумедним падінням під час спроби пролетіти крізь повітряну кульку-обручку.

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Українка підкорила мережу несподіваним вчинком / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ви дізнаєтеся:

Як блогерка Соля Шамрай підкорила мережу кумедним падінням

Що розсекретила дівчина про свою незворушну подругу з відео

Як на світову популярність дружини відреагував її чоловік

У мережі набуває популярності вірусне відео з українською блогеркою Солею Шамрай. Під час приватного святкування, яке транслювалось у прямому ефірі Tik-Tok вона вирішила, що може пролетіли кріз повітряну кульку у вигляді обручки, однак в неї не вийшло. Фрагмент з її падінням миттєво розійшловс українськими та міжнародними пабліками. Головною героїнею ролика виявилася блогерка Соля Шамрай (@solya_shamray).

Що сталося під час святкування

Подія розгорталася в одному із відпочинкових дерев'яних котеджів. На зафіксованих кадрах видно святково накритий стіл із напоями, запаленими свічками та великою сріблястою кулею у формі заручального персня з діамантом.

відео дня

Дивіться відео епічного падіння дівчини лицем вниз:

Присутня за столом гостя, яка в цей момент переглядала смартфон, продемонструвала абсолютну незворушність і взагалі не реагувала на симтуацію, що відбулась за її спиною.

Реакція блогерки та користувачів мережі

Після того, як відео запеленгували популярні пабліки, Соля Шамрай вийшла на зв'язок у соціальній мережі Threads, аби прокоментувати свій епічний стрибок та заспокоїти підписників.

"Це я! І Хто пеерймався - я жива!???", - написала блогерка, підкресливши, що падіння було абсолютно незапланованим і сталося випадково.

Допис дівчини зібрав сотні відповідей. Користувачі Threads активно обговорюють як само каскадерське падіння, так і залізобетонну реакцію подруги зі смартфоном:

@kyivskiip: "Ви не в курсі, що останні дві доби вся планета за Вами спостерігає?"

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@vlad.pug: "Підкажіть, який магній пʼє ваша подруга з телефоном у руках?"

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@pasha_d35: "Тепер питання в іншому: як знайти вашу подругу? Вона мені нагадала хлопця у Львові, коли Анджеліна Джолі приїхала".

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@alinka_pichkur: "Ви неймовірна! ??? просто взірвали весь інтернет. Так заміж ще ніхто не вривався ?".

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@viktoria_vika_nike: "Ви зараз офіційно superstar - популярніша навіть за Тома Холланда, Зендею, Крістофера Нолана та 'Дім Дракона' разом узятих ?".

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@pro100flash: "Пані маю питання: Чому це показалось хорошою ідеєю? Дуже цікавий хід думок в той момент ??"

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@yuliia_siri: "Нарешті ви знайшлися, ми хвилювались!Дякую за настрій і відео яке дивлюсь вже по 500 колу і кожен раз сміюсь)))ви крута!".

@morgen_22_k: "Дівчино ви стала зараз відома на весь світ , кожен іноземний паблік публікує це відео".

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До обговорення приєдналися й популярні акаунти брендів, які жартома застерегли читачів, що трюк виконано "професійною каскадеркою", тому повторювати його вдома не варто.

Після того, як відео зібрало мільйони переглядів та тисячі перепостів у світових пабліках, блогерка записала декілька відеозвернень, у яких відверто та з гумором відповіла на найпопулярніші запитання підписників.

Про свій стан та емоції від популярності:

"Друзі, всім привіт! Хотіла всім надзвичайно подякувати за стільки реакцій, стільки пересланих повідомлень. У мене просто трусяться руки. Я не очікувала, що буде аж такий ажіотаж у мій бік через це відео. Я очікувала, що підніму настрій багатьом, але прямо аж такої популярності не очікувала! У мене ще є декілька відео неплохих приземлень, але не знаю... Всім дякую!" - поділилася Соля Шамрай.

Про те, на що розраховувала під час падіння:

"Дуже багато саме таких питань: на що я розраховувала, що я хотіла зробити і взагалі що творилося в моїй голові на цей момент? Відповідь одна: я не знаю! Напевно, судячи з відео, я хотіла просковзнути в кільце і приземлитися на ноги. Я не розумію і ніхто цього не знає, це найважчі питання, які мені взагалі задавали в моєму житті. Зранку прокинулася - я не пам'ятала про це відео. Я просто спитала своїх дівчат, чому в мене все болить, і вони мені показали це відео", - відверто зізналася блогерка.

Про спокійну подругу за столом:

"Цей коментар набрав 30 тисяч лайків, і хочу на нього відповісти. Напевно, вона вже просто звикла до всього, що відбувається навколо неї, особливо в нашій компанії це є норма. Вона є зірка цього відео не менше, ніж я, а я б навіть сказала - більша зірка! Але все-таки вона потім до мене підійшла, бо я дуже довго не вставала і не могла повернутися. Вона підійшла, потанцювала наді мною і вже потім мене підняли. Десь 40 хвилин пройшло, але все-таки вона відреагувала!" - розсекретила подробиці Соля.

Про суперечку з чоловіком щодо публікації:

"Знаєте, в чому сам прикол, дуже великий? У тому, що вчора мені чоловік каже: 'Соля, нащо ти те виставляєш? Та його ніхто не буде лайкати, воно нікуди не залетить'. А сьогодні каже: 'Соля, пішли, я тебе скину з моста в річку, подивимося, скільки набере це відео'. Ревнує до охоплень!" - з гумором підсумувала дівчина.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, авторка Threads ira.mavka опублікувала відео з танцями на вершині Говерли, яке спричинило широку дискусію про культуру відпочинку в горах. Публікація швидко стала вірусною та зібрала сотні коментарів від різних користувачів мережі.

Мешканка американського штату Небраска Іммакулада Джекман повідомила про неочікуване возз'єднання зі своїм собакою, який зник у 2021 році. Собака повернулася додому після того, як його помітили біля придорожньої закусочної в Індіані. Під час перевірки з'ясували наявність мікрочіпа, а тварина провела біля закусочної близько трьох днів перед доставленням до притулку.

Автор відео, якого поширили в соцмережах, коротко охарактеризував життя в Росії фразою "Спойлер: все дуже задовбало". Сказав "Це все, до побачення" у завершенні свого звернення. Відео набрало значну кількість переглядів і коментарів, серед яких були й критичні, й підтримуючі відгуки користувачів.

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Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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