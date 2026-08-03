Зеленський розкрив сценарій завершення війни: що готує Росія та який план України

Володимир Зеленський окреслив головне завдання української дипломатії та озвучив прогноз щодо термінів завершення війни.

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Коли закінчиться війна в Україні - Зеленський назвав умови та терміни / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Коли може завершитись війна

Що таке проєкт FREJYA і хто до нього приєднався

Чому Україні бракує ракет-перехоплювачів Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе максимум зусиль для завершення війни проти Росії ще до настання зими 2026 року, розраховуючи на дипломатичний тиск, санкції та підтримку міжнародних партнерів. Попри ці плани, глава держави визнав, що Кремль готує нову мобілізацію та нові удари, намагаючись затягнути бойові дії.

Главред з'ясував, коли Україна планує завершити війну з Росією та що Зеленський заявив послам під час наради в Києві.

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Коли Україна планує завершити війну проти Росії

Основною темою наради послів у Києві стало питання завершення повномасштабної війни. Зеленський звернувся до дипломатів із закликом зосередити зусилля на зовнішньому треку співпраці з урядом, аби наблизити мир. Президент визнав, що конкретних термінів гарантувати наразі неможливо, оскільки результат залежить від синхронної дії кількох чинників одночасно.

"Цього року ваше завдання - дати максимальну підтримку зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України", - наголосив Зеленський, слова якого цитує РБК-Україна.

Глава держави додав, що дипломатичні кроки, санкції та тиск партнерів мають досягти такого рівня, за якого в Москви не залишиться альтернативи миру. Він відкрито визнав, що керівництво Кремля продовжує готуватися до тривалого протистояння.

"Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора", - наголосив Зеленський.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Що таке антибалістичний щит FREJYA і навіщо він потрібен

Одним із інструментів, здатних наблизити безпеку держави ще до завершення бойових дій, президент назвав новий проєкт FREJYA. За словами Зеленського, Україні потрібно щонайменше сто подібних систем, щоб повністю прикрити небо від балістичних загроз. Він уточнив, що ініціатива має три треки, деталі яких наразі не розкриваються, включно з трансатлантичним виміром та окремою співпрацею зі США. Про це повідомляє УНІАН.

"Що стосується НАТО, інших інституцій – ми будемо відкриті з цією системою у разі успішності цієї системи для того, щоби ділитися усіма навичками з країнами-партнерами, але передовсім ми повинні знати – нам з вами таких систем 100 потрібно, щоб закрити Україну", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що європейська система здатна стати спільним щитом для всього континенту, оскільки виробничі можливості України вже перевірені бойовим досвідом.

"Наша Freyja може стати спільною для Європи системою, спільним захистом. Freyja буде швидкою у виробництві й перевіреною війною", – сказав президент.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Чому Україні бракує ракет-перехоплювачів для Patriot

Розвиток власної системи FREJYA, за словами президента, покликаний компенсувати нинішній дефіцит наявних засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет для комплексів Patriot. Він зазначив, що глобальний попит на такі боєприпаси перевищує можливості виробництва, а рішення про постачання завжди мають політичне підґрунтя.

"Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки стараються розширити виробництво і задовільнити цей попит, але - це час. Дуже складно, але це час, і, якщо чесно, багато в чому - політика. Допомога Петріотами - це завжди політичні рішення, за які доводиться боротись. Також Європа має свої антибалістичні системи і буде більше, теж з часом. Але, зважаючи на реальну ситуацію в світі, зараз ми можемо сказати, що кожен антибалістичний проєкт потрібен. Жоден з тих, які існують на цей час, не є спробою когось витіснити чи щось замістити. FREJYA суттєво доповнить, посилить спроможності, і як і є, і які ще будують", - сказав Зеленський.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Глава держави також звернув увагу на те, що тактика ворожих ударів по цивільній інфраструктурі демонструє іншим потенційним агресорам у світі, наскільки руйнівною може бути балістична зброя.

"На жаль, одним із найгірших наслідків російської війни проти України, а також наслідком тактики іранської тактики є те, що потенційний агресор у світі бачить, якої шкоди життю може завдати балістика. Отже, буде зростати глобальна балістична загроза. І мають зростати всі спроможності антибалістичного захисту. Наша FREJYA може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. FREJYA буде швидкою у виробництві і перевіреною війною", - підкреслив Зеленський.

Які країни та компанії увійшли до антибалістичної коаліції FREJYA

Щоб проєкт FREJYA запрацював повною мірою, Україні необхідні партнери з технологіями радарів і сенсорів, яких вітчизняна промисловість поки не виробляє. Зеленський підкреслив, що ракету та пускову установку держава здатна створити самостійно, а з усіма потрібними компаніями та країнами домовленості вже досягнуті.

"Це факт і вирішальна річ - співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях", - додав президент.

За даними президента, наразі до коаліції входять десять держав: Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія, а також дванадцять компаній-виробників. Об'єднання, за його словами, залишається відкритим для нових учасників.

"Антибалістична коаліція, проєкт FREJYA, відкриті до приєднання інших учасників, які здатні справді посилити загальноєвропейську безпеку. Я очікую від кожного нашого представника на відповідному напрямку в країнах, в роботі з цими країнами і з компаніями у ваших контактах з політичними, бізнесовими і громадськими лідерами країн дійсно повного сприяння для Drone deals і FEJYA. І конкретних, конкретних результатів", - додав президент.

Чи буде Росія втручатися у вибори в країнах-партнерах

Паралельно з військово-технічними питаннями Зеленський звернув увагу дипломатів на політичні ризики, пов'язані з наближенням виборчих циклів у ключових державах-союзниках. Він нагадав, що вже з вересня стартують кампанії у землях Німеччини, а далі - в Ізраїлі, США та інших країнах.

"Починається дуже особливий період в країнах-партнерах, які мають для нас вагоме значення - період передвиборчих кампаній і таких виборів, які можуть багато змінити. Починаючи з вересня, у землях Німеччини, потім Ізраїль, США, в наступному році - Франція, будуть вибори у наших друзів в державах Балтії і в інших країнах світу. Росія ніколи не опускає можливості втрутитися у вибори через гібридний вплив, через фінансові кроки, через дестабілізацію, бо то є ціль. Ми всі розуміємо відповідні загрози", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона, на відміну від Москви, принципово не займається впливом на внутрішні справи союзників, натомість зосереджується на розбудові довгострокової довіри в суспільствах.

"Утім, ми маємо будувати довгострокові зв'язки, не тільки на рівні лідерів чи політичної верхівки, а й на рівні суспільства, громадської думки, медіа, культурної спільноти, бізнесу так, щоб партнери були зацікавлені у співпраці з Україною, в підтримці України за будь-якого сценарію в країнах-партнерах", - сказав Президент.

Які санкції потрібні проти російських виробників балістичних ракет

Президент заявив, що санкційний тиск досі не охоплює значну частину російської ракетної промисловості. Саме це, на його переконання, дозволяє Кремлю продовжувати виробництво сучасного озброєння.

"Важливо усім зосередитись максимально і дати більше результатів у санкціях проти Росії. Кожен бачить, зокрема, балістичну загрозу, про яку сьогодні ми неодноразово вже говорили, з боку Росії. Ця загроза збільшується, водночас російські підприємства, які виробляють балістику, досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями всього світу. Деякі ключові російські підприємства, що виробляють балістику, не під санкціями досі Америки, Британії, Японії, Швейцарії, інших юрисдикцій. Із 17 ключових російських підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів", - сказав Зеленський.

Він також звернув увагу на аналогічну проблему з північнокорейськими ракетами, компоненти для яких надходять із третіх країн.

"Їх неможливо було б виробити без постачання критичних компонентів з інших країн. І це свіже постачання в Північну Корею, а не старі запаси", – сказав він.

Що відомо про новий формат засідань РНБО

Зеленський повідомив, що вже цього тижня відбудеться спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене оцінці виконання регіонами планів стійкості. За його словами, після цього буде сформовано нові завдання для дипломатичного корпусу.

"На цьому тижні буде спеціальний формат РНБО для оцінки того, як виконується, чи виконується, чи ні, а отже, будуть відповідати ті, хто не виконує плани стійкості для областей, для наших громад. На основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави. Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко, він має надзвичайно якісний досвід координації безпекового сектору, а також роботи минулої зими для нашої стійкості й допомоги нашим людям. Нам потрібно посилюватись, тож майданчик РНБО буде більш залучений в роботу з урядом України щодо цього", - сказав президент.

РНБО - що відомо / Главред - інфографіка

Хто очолить Службу зовнішньої розвідки України

Серед інших кадрових перестановок президент оголосив зміну керівництва однієї з розвідувальних структур, пов'язуючи це рішення з дипломатичним навантаженням чиновника. Мова про переведення Рустема Умєрова на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки.

"Щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно - і дипломатією, і обороною, і процесом перемовин зі США й іншими визначеними партнерами, а також перемовами щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", - сказав Президент.

Зеленський додав, що на новій посаді Умєров надалі координуватиме роботу формату Drone Deal, і закликав партнерів підтримати його діяльність.

СЗР / Інфографіка: Главред

Скільки країн уклали з Україною угоди Drone Deals

Окремий блок виступу Зеленський присвятив програмі Drone Deals, яку назвав одним із найважливіших напрямків розвитку українського оборонного експорту.

"Зараз Drone Deals укладені вже з дев'ятьма країнами, і в роботі ще п'ятнадцять угод", - повідомив глава держави.

Президент пояснив, що йдеться не лише про продаж безпілотників. Формат передбачає довгострокове партнерство щонайменше на десять років, спільне планування оборони, оцінку потреб держав-партнерів, інтеграцію українського бойового досвіду та створення спільних виробничих проєктів між українськими й іноземними компаніями.

"Drone Deals - це інтеграція українського досвіду війни в оборонні спроможності наших партнерів", - наголосив Зеленський.

Навіщо Зеленський доручив провести аудит міжнародних коаліцій

Президент доручив Міністерству закордонних справ разом з Офісом президента провести масштабний аудит усіх міжнародних коаліцій, створених для підтримки України.

"Українці повинні бачити конкретний результат кожної коаліції - конкретні внески, швидкі рішення та реальні проєкти", - заявив Зеленський.

Президент також наполіг на тому, щоб зобов'язання, ухвалені на саміті НАТО чи в рамках Контактної групи "Рамштайн", доводилися до реального виконання, а не залишалися декларацією.

"Ми не повинні забувати про НАТО. Ми маємо чітко розуміти, якщо на саміті НАТО звучить зобов'язання у 70 млрд євро підтримки, то саме така підтримка має бути практично реалізована", - сказав Зеленський.

Хто може стати новим заступником міністра закордонних справ

Кадрові рішення торкнулися і дипломатичного корпусу, зокрема посади посла в одній із ключових держав-сусідів. Президент повідомив, що чинний посол України в Польщі Василь Боднар може перейти на роботу до центрального апарату МЗС.

"Аналіз рівня послів, щодо посилення Міністерства закордонних справ привів нас з Андрієм Івановичем до того, що напевно ви також можете бути заступником міністра", - сказав глава держави, звертаючись до Боднара.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Як Україна планує будувати відносини з Китаєм

Окремо Зеленський закликав дипломатів активніше працювати над розвитком відносин із Китаєм, не допустити його повного зближення з Росією, розширювати співпрацю із Сирією після зміни влади, зміцнювати присутність України в країнах Латинської Америки та готувати нову стратегію взаємодії з державами Африки.

"Потрібно шукати діалог з Китаєм, якщо не хочеться, щоб Китай повністю підтримував росіян. Якщо він думає про майбутнє з Росією і не бачить там інших країн, все це треба будувати", – сказав Зеленський під час наради з послами у Києві у понеділок.

Президент додав, що Україна вже досягла прогресу у відносинах із рядом держав, зокрема з Філіппінами, доручив дипломатам приділити окрему увагу Сирії після зміни там влади, а також посилити присутність у Латинській Америці та Африці.

"Треба все це нам відновлювати, все треба допрацьовувати", – наголосив він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Трамп може відійти від врегулювання війни РФ проти України - коментар експерта

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос попередив, що американський лідер може як перекласти відповідальність за українське питання на європейських союзників, так і заявити про подальшу підтримку України. Водночас експерт сумнівається, що така підтримка передбачатиме передачу більшої кількості комплексів Patriot, оскільки, за його оцінкою, самі США відчувають нестачу цих систем.

Семиволос також припустив, що саме дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони міг стати однією з причин паузи в американських ударах по Ірану, погодившись із такою версією розвитку подій.

"Саме так. Я можу помилятися, адже я не був там. Але, принаймні, якщо вірити серйозним аналітикам, у Пентагоні зараз дійсно існує занепокоєння через брак ракет для систем протиповітряної оборони", - додав Семиволос.

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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