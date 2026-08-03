'Підтримай підприємців': безглузда реклама Wildberries викликала хвилю хейту в РФ

Росіяни вимагають компенсацію за знищений товар.

https://glavred.net/world/podderzhi-predprinimateley-glupaya-reklama-wildberries-vyzvala-volnu-heyta-v-rf-10785545.html Посилання скопійоване

Росіяни захейтили Wildberries за рекламу / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Росіяни розкритикували нову рекламу Wildberries

Вони скаржаться, що замовлення затримуються через нестачу товарів

Протягом останніх двох тижнів Сили оборони України майже щодня атакують склади найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Компанія не може приховати, що зазнала колосальних втрат і збитків.

Зокрема, в мережі Threads росіяни почали скаржитися на те, що в містах дедалі частіше з’являються банери із закликами підтримати підприємців, зробивши замовлення на Wildberries. Однак така позиція компанії подобається не всім.

відео дня

Зокрема, одна користувачка мережі написала, що підтримати підприємців потрібно не замовленням, а компенсацією за знищений товар.

"Самара. Вчора нам прилетіло на склад. Сьогодні, коли я стояла в заторах на кільці, побачила ось такі цікаві оголошення з неоднозначними пропозиціями. Також там були банери з Барановською та Ларсен - просто не встигла сфотографувати. Друзі, вам взагалі нормально? Підтримати підприємців потрібно не замовленням на Wildberries, а зверненням до Кім-Бакальчук, щоб вона повернула людям компенсацію за знищений товар", - йдеться у повідомленні.

Реакція росіян на рекламу Wildberries / фото: скріншот

Водночас деякі росіяни не розуміють, для чого зроблена ця реклама, адже товарів на складах не залишилося.

"3 дні тому замовила товари. Досі вони залишаються на стадії оформлення. Мабуть, згоріли. Ну і навіщо тоді ці білборди? Якщо товарів немає", - написала інша користувачка.

Росіяни критикують Wildberries / фото: скріншот

Крім того, росіяни розкритикували компанію за те, що замість компенсації за знищений товар, вони платять великі гонорари зіркам, фото яких розміщують на білбордах.

"Зате скільки коштували гонорари осіб, які взяли участь у цій рекламі", - йдеться у коментарі під дописом.

Росіяни критикують Wildberries / фото: скріншот

Чи продовжаться удари по Wildberries

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що атаки на об’єкти російського маркетплейсу Wildberries триватимуть.

Звертаючись до жителів країни-агресора, командувач СБС в іронічній формі запропонував їм змінити корпоративну ідентичність компанії та натякнув на майбутню розплату за війну.

"Каса ще попереду", - зазначив Бровді, порадивши росіянам перефарбувати логотип у жовто-блакитні кольори.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Wildberries - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 3 серпня у Володимирській області дрони атакували логістичний центр Wildberries площею майже 172 тисячі квадратних метрів - це один із найбільших хабів компанії. Об'єкт відігравав ключову роль у розподілі товаропотоку між Московським регіоном та центральною, північно-західною й північною частинами європейської Росії.

У ніч на 2 серпня у Самарській області Росії безпілотники також атакували логістичний комплекс компанії Wildberries, площа якого становить близько 128 тисяч квадратних метрів. Після удару на об’єкті виникла пожежа.

Крім того, після атаки безпілотників на складські комплекси Wildberries російські користувачі Threads почали масово публікувати повідомлення про наслідки події. У соцмережі обговорюють пожежу, затримки замовлень, збитки продавців і навіть жартують з приводу ситуації.

Читайте також:

Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред