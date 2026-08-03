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У США визнали, що з ліцензіями на Patriot для України доведеться почекати

Віталій Кірсанов
3 серпня 2026, 18:47
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Вашингтон розглядає альтернативні варіанти співпраці з Україною та європейськими союзниками.
У США визнали, що з ліцензіями на Patriot для України доведеться почекати
У США визнали, що з ліцензіями на Patriot для України доведеться почекати / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, defense.gov, facebook.com/mattwhitaker46

Коротко:

  • Малоймовірно, що США дозволять Україні виробляти ракети серії PAC-3
  • Переговори тривають, але цього року завершити їх не встигнуть

Україна найближчим часом не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. У Сполучених Штатах повідомили, що переговори з цього питання тривають, однак досягти остаточної домовленості до початку зими не вдасться. Про це в ефірі Fox Business заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.

Він пояснив, що насамперед йдеться про ракети PAC-3 для комплексів Patriot, експорт і виробництво яких перебувають під суворим контролем американської сторони.

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"Ми не дозволяємо нікому, крім американських виробників, випускати ці ракети на території США", - зазначив Вітакер.

Водночас дипломат підкреслив, що Вашингтон розглядає альтернативні варіанти співпраці з Україною та європейськими союзниками.

За його словами, йдеться про проекти спільного виробництва, які можуть бути реалізовані як з українською стороною, так і з європейськими партнерами. Це дозволить збільшити виробничі потужності та посилити оборонний потенціал України та Європи.

Вітакер повідомив, що подібні ініціативи вже обговорювалися під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським, представниками української влади в Києві, а також із компаніями, що володіють необхідними технологіями.

"Ми продовжуємо працювати над низкою таких угод і, на мій погляд, рухаємося в правильному напрямку", - сказав він.

При цьому дипломат наголосив, що завершити переговори та підписати довгострокову угоду про виробництво до початку зими не вдасться.

"Довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими", - підсумував Вітакер.

У США визнали, що з ліцензіями на Patriot для України доведеться почекати
Главред

Експерти оцінили можливість виробництва ракет Patriot в Україні

Після заяви президента США Дональда Трампа на саміті НАТО про готовність розглянути запуск виробництва ракет для систем Patriot в Україні фахівці оцінили, скільки часу може зайняти реалізація такого проєкту.

На думку експертів оборонної галузі, організувати випуск таких ракет у короткі терміни неможливо. Для цього знадобиться передача технологій, створення виробничих потужностей, підготовка фахівців та забезпечення підприємств необхідними комплектуючими.

Аналітики вважають, що навіть у разі позитивного рішення перші ракети українського виробництва можуть бути виготовлені не раніше ніж через один-два роки. При цьому вони зазначають, що Росія продовжує збільшувати темпи випуску балістичних ракет для комплексу "Іскандер-М".

Patriot для України

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про особу: Метью Вітакер

Меттью Вітакер - американський юрист і політик-республіканець, постійний представник США при НАТО з 2025 року в другій адміністрації президента Дональда Трампа, пише Вікіпедія.

Народився 1969 року в США. Був федеральним прокурором у штаті Айова (2004–2009).

У 2017 році став керівником апарату генерального прокурора США.

У листопаді 2018 року після відставки Джеффа Сешнса був призначений виконуючим обов’язки генерального прокурора при президенті Дональді Трампі. Обіймав цю посаду до лютого 2019 року, поки Сенат не затвердив нового генерального прокурора.

Його призначення викликало суперечки, оскільки раніше він публічно критикував розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США 2016 року.

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