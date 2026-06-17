'Не Донбас і не Крим': удар по Лаврі показав головну ціль Кремля у війні, що відомо

Кулик заявив, що удари Росії по українських культурних пам'ятках є частиною війни, спрямованої не лише проти держави, а й проти її історичної пам'яті.

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Удар по Лаврі показав головну ціль Кремля у війні - про що йдеться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/berezhna.tetyana

Про що сказав Віталій Кулик:

Удар по Лаврі є символічним актом проти ідентичності України

Мета Кремля у цій війні — тотальне знищення української культури

Під загрозою нових атак РФ опинилися собори Харкова та Чернігова

Удар по Києво-Печерській лаврі став черговим доказом того, що Росія веде війну не лише проти української держави, а й проти самої української ідентичності. Атаки на культурні та історичні пам'ятки свідчать, що для Кремля більше не існує жодних недоторканних символів на території України. Про це повідомив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в коментарі Главреду.

За словами експерта, протягом багатьох років існувало переконання, що окремі об'єкти мають особливе значення для російської влади та особисто для Володимира Путіна. Серед них називали й Києво-Печерську лавру, яку російська пропаганда подавала як одну з ключових святинь так званого "русского мира". Однак останні атаки по Києву поставили крапку в цих уявленнях.

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"Сам факт влучання по Лаврі та інших об'єктах культурної спадщини під час останніх атак є показовим. Якби метою було повне знищення Лаври, використовувалися б інші засоби ураження. Тому я розглядаю ці удари насамперед як символічний акт", — сказав Кулик.

Він звернув увагу, що під обстріли потрапляють не лише релігійні об'єкти. Російські війська регулярно атакують музеї, бібліотеки, культурні центри та інші місця, які не мають жодного військового значення.

Серед таких прикладів експерт назвав Будинок органної музики у Дніпрі, а також знакові для киян локації, зокрема книжковий ринок "Петрівка". На його думку, це свідчить про цілеспрямовану політику знищення української культурної спадщини.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

"Справжня мета Росії — не військові об'єкти. Її мішень — наша культурна спадщина, історія та ідентичність. Саме тому удари по Лаврі слід розглядати як символічні удари по українській пам'яті та культурі", — наголосив Кулик.

Експерт не виключає, що подібні атаки можуть продовжитися й надалі. На його думку, під загрозою залишаються історичні та архітектурні пам'ятки в різних регіонах країни, включно з об'єктами міжнародного значення.

Особливу увагу Кулик звертає на характер нинішньої війни. Він переконаний, що справжні наміри Кремля значно ширші за територіальні претензії.

"Ця війна має екзистенційний характер. Її мета — не Донецька чи Луганська області й навіть не Крим, а саме існування України. Саме тому Росія намагається завдати удару по коренях нашого існування: по традиціях, пам'яті, культурі та ідентичності", — зазначив він.

Сам Кулик розглядає Києво-Печерську лавру насамперед як історичний феномен, пов'язаний із розвитком Київської Русі, книгодрукування та науки. Саме такі символи, переконаний експерт, і стають мішенню для російських атак.

Окремо він звернув увагу на суперечність між багаторічною риторикою Кремля про "єдиний народ" і реальними діями Росії. Якщо раніше російська влада постійно апелювала до нібито спільної історичної спадщини, то сьогодні саме ці символи опиняються під ударами.

"Російська влада роками говорила про спільну історію та слов'янську єдність. Але сьогодні символи цієї нібито спільної спадщини зазнають російських атак. Це лише підтверджує, що Росія веде війну, спрямовану на наше знищення", — сказав Кулик.

Водночас експерт відкинув спроби російської пропаганди перекласти відповідальність за пошкодження Лаври на Україну. За його словами, навіть якщо об'єкт не був безпосередньою ціллю атаки, російське військове командування чудово усвідомлювало наслідки ударів по центру Києва.

Він зазначив, що під час ухвалення рішень про масовані атаки неможливо не враховувати ризик ураження культурних пам'яток, які розташовані в зоні обстрілів.

"Ті, хто ухвалював рішення про удари по центру Києва, чудово розуміли ризики для культурних пам'яток. Вони знали, що Лавра та інші історичні об'єкти можуть бути уражені, але все одно запускали ракети та здійснювали майже килимове бомбардування центру столиці", — наголосив Кулик.

Він також нагадав про попередні заяви російських пропагандистів, які переконували, що Київ нібито не стане мішенню через розташування там Києво-Печерської лаври. За словами експерта, ці твердження від самого початку були лише частиною пропагандистської кампанії.

"Коли російські пропагандисти заявляли, що Київ не бомбитимуть через Лавру, це були лише міфи. Насправді Росія завжди розглядала її як об'єкт, по якому рано чи пізно може бути завдано удару. Навіть якби там досі перебував Павло, Росія все одно завдала б удару. Бо це питання історичного символу", — сказав Кулик.

На думку експерта, атаки на культурні об'єкти демонструють справжню сутність російської політики щодо України. Він нагадав, що під ударами вже опинялися музеї, пам'ятники, культурні установи та кіностудія Довженка.

Кулик переконаний, що найближчим часом небезпека може нависнути над іншими історичними пам'ятками країни. Особливо це стосується центральних і західних областей.

"Думаю, що під загрозою перебувають західна та центральна Україна. Удари можуть бути завдані по Почаївській лаврі, соборах Харкова та Чернігова. Також під загрозою перебувають історичні пам'ятки Київської Русі. Росіяни можуть спробувати зачистити на території України все, що нагадує про Київську Русь", — попередив він.

Експерт вважає, що логіка Кремля залишається незмінною від початку повномасштабної війни.

"Якщо це не можна привласнити, це треба знищити. Це логіка тотальної війни. Саме тому для Росії не було нічого сакрального на території України: усе, що тут є, росіянам треба або вкрасти, або знищити", — наголосив Кулик.

Говорячи про можливу відповідь України на такі дії, він закликав не концентруватися на символічних цілях на території РФ. На його думку, значно ефективнішими залишаються удари по військовій інфраструктурі та економічних об'єктах, які безпосередньо забезпечують російську воєнну машину.

"Такі удари є болючішими для Кремля й завдають йому набагато більшої шкоди, маючи негативний кумулятивний ефект. Удар по собору Василя Блаженного на Червоній площі лише мобілізує росіян навколо їхньої "елітки" та Путіна. Натомість удари по НПЗ демонструють безпорадність російської влади, яка вже не здатна забезпечити паливом не лише армію, а й власних громадян, і тому змушена запроваджувати картки або обмеження на продаж палива. Це свідчить про безпорадність імперії. А це набагато потужніший ефект, ніж удар по собору Василя Блаженного.", — підкреслив Кулик.

Удар по Лаврі - останні новини за темою

Нагадаємо, аналізуючи російську пропаганду щодо удару по Києво-Печерській Лаврі, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ворог використовує брехливі наративи. Це сприяє маніпуляції громадською думкою та маскуванню агресивних дій Росії.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час останньої пресконференції заявив про серйозність ситуації. За його словами, удар по Києво-Печерській лаврі став свідомою спробою знищити українську культурну спадщину, та він висловив упевненість, що Україна дасть справедливу відповідь. Дипломатично посилюється тиск з міжнародними партнерами. Ситуація залишається складною.

Як раніше повідомляв Главред, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий висловив критику у бік ЮНЕСКО. Спікер наголосив, що недостатня реакція міжнародної організації підриває захист культурної спадщини та ускладнює достовірне інформування світу про справжніх винуватців атак на українські об'єкти. Відсутність чіткої позиції посилює міжнародну напругу.

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Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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