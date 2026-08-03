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Спека до +38°С і "тропічні ночі" охоплять Україну: коли очікується похолодання

Руслана Заклінська
3 серпня 2026, 19:19
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Укргідрометцентр попередив про сильну спеку і назвав дату, коли температура почне знижуватися.
Спека до +38°С і 'тропічні ночі' охоплять Україну: коли очікується похолодання
Погода в Україні / Фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні очікується пік спеки
  • Чи буде температура підніматися до +40°С
  • Коли почнеться зниження температури

Україну найближчими днями накриє хвиля сильної спеки і температура повітря місцями підніметься до +35...+38°С. Водночас уже формується атмосферний фронт, який почне змінювати погодну ситуацію в країні. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, спекотна погода прийшла в Україну через надходження розпеченої повітряної маси із Західної Європи у поєднанні з антициклоном. Через це найближчими днями опадів практично не очікується, а температура залишатиметься дуже високою.

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У період 4-6 серпня вночі температура становитиме +18...+25°С, що відповідає так званим "тропічним" ночам. Вдень у більшості областей очікується спека від +35 до +38°С.

"Звичайно, в містах - температура відчуватиметься вищою. Адже розуміємо, що місто - це "острів тепла". Додаткові джерела тепла від нагрітих поверхонь, асфальту, бетону, будівель... Тому в середмісті можуть бути вищі показники", - пояснила Птуха.

Коли в Україну прийде похолодання

За прогнозом Укргідрометцентру, уже з 6 серпня до України із заходу почне наближатися атмосферний фронт. Його вплив стане помітним 7 серпня - у західних, північних і частині центральних областей пройдуть короткочасні дощі та грози.

Разом із фронтом спека поступово почне відступати. Найперше це відчують мешканці західних областей, де температура знизиться до +26...+31°С.

8 серпня фронт просуватиметься далі на схід. У більшості регіонів очікуються дощі та грози, а денна температура становитиме близько +25...+31°С. Водночас на південному сході ще збережеться сильна спека до +35...+38°С.

У неділю, 9 серпня, практично по всій Україні очікується зниження температури до комфортніших літніх показників +25...+30°С.

Водночас Птуха попередила, що під час проходження атмосферного фронту після тривалої спеки можливі сильні грози, град та шквали.

"Там треба буде слідкувати ось з 7-8 числа за попередженнями від фахівців Укргідрометцентру. І від наших обласних підрозділів. Які саме явища. Це, перш за все, звичайно, грози. Подекуди град і шквалисте посилення вітру. Скоріш за все - можуть бути присутні", - зазначила вона.

Чи може спека до +40 стати звичною для України - думка експерта

Як розповів Телеграфу кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг, періоди екстремальної спеки надалі можуть ставати частішими та інтенсивнішими.

За його словами, причиною таких змін є глобальне потепління та пов’язані з ним кліматичні процеси. Метеоролог зазначив, що тенденції, які спостерігаються в Україні з 2010 року, можуть повторюватися щороку.

Шпиг додав, що за сприятливого сценарію збережеться нинішня частота та тривалість спекотних періодів. Водночас за гіршого розвитку подій зростатимуть як максимальні температури, так і кількість хвиль спеки.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що суха та гаряча повітряна маса субтропічного походження принесе в Україну аномальну спеку. Він зауважив, що температура до +40°C може спостерігатися у західних і південно-західних областях вдень.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що хвиля сильної спеки охопить країну і протримається кілька днів. Вона зауважила, що послаблення з 8 серпня є орієнтовним і може відбутися поступово.

Також Діденко зазначила, що пік спеки 6 серпня має охопити значну частину території. Денна температура місцями може піднятися до +34…+40°С, а на заході можливі короткочасні грозові дощі.

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Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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