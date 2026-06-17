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Трамп готовий чинити тиск на Путіна: у G7 обговорюють угоду "Україна в обмін на Іран"

Анна Ярославська
17 червня 2026, 07:07
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Під час саміту "Великої сімки" у Франції президент США запропонував європейським союзникам своєрідний геополітичний бартер.
Дональд Трамп,
Президент США здивував союзників зміною тону на саміті "Великої сімки" / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • Білий дім пом'якшив позицію щодо України заради угоди з Іраном
  • Лідери Європи знайшли підхід до Трампа
  • Захід намагається утримати Трампа в коаліції перед самітом НАТО

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, готовий посилити тиск на Кремль з метою припинення війни в Україні. Глава Білого дому також потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном. Як пише Politico, контури угоди починають вимальовуватися.

Лідери "Великої сімки" прибули до Евіан-ле-Бен із занепокоєнням і готувалися до конфліктів із Дональдом Трампом щодо Ірану та українського питання. Однак перший день переговорів змінив настрій — дипломати ЄС відчули полегшення.

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Позиція Білого дому пом’якшилася, а Трамп натякнув на готовність підтримати Європу в українському питанні. Натомість він хоче отримати допомогу союзників для стабілізації ситуації з Іраном.

"Обговорення, які ми провели між собою та з президентом США — як на офіційних зустрічах, так і під час неформальних бесід у кулуарах — вселяють у мене певний оптимізм", — заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Трамп готовий чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той припинив агресію. Однак поступка в питанні України має свою ціну.

За словами двох високопоставлених дипломатів, які стежили за обміном думками між лідерами, Трамп закликав своїх колег із G7 висловити підтримку його іранській ядерній угоді та запропонувати допомогу в розмінуванні Ормузької протоки до прибуття віце-президента Джей Ді Венса до Женеви для укладення угоди про припинення вогню з Тегераном.

Також американський президент після 70-хвилинної зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про відновлення санкцій проти російського нафтового сектору.

"Росія має укласти угоду", — сказав президент США.

Такі дії розвіяли побоювання, що Трамп може змусити Україну капітулювати.

Раніше він розмовляв із Путіним по телефону майже годину, що викликало паніку серед союзників. Вони побоювалися односторонніх поступок Кремлю, а зараз ситуація виглядає інакше.

У відповідь лідери країн "Великої сімки" дали зрозуміти, що готові допомогти США в Ормузькій протоці, але за певних умов.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що розгортання кораблів для розмінування має бути спільним рішенням усіх сторін угоди, включаючи Іран та Оман.

Зараз Трамп, здається, налаштований на конструктивний діалог, і дипломати сподіваються, що цей настрій збережеться до зустрічі в Туреччині.

"Йому (Трампу) знадобляться можливості його союзників із G7 та інших країн… щоб розмінувати Ормуз", — пояснив один із високопоставлених чиновників.

"Попри прагматичний характер очевидної угоди "Україна в обмін на Іран", оптимістичний підсумок саміту у вівторок значною мірою був пов’язаний із зусиллями лідерів G7 щодо завоювання прихильності президента США. Щоб уникнути повторення минулорічного саміту, з якого Трамп достроково покинув захід, Макрон ретельно спланував візит Трампа, аби підтримувати з ним зв’язок. Французький лідер навіть переконав Трампа продовжити своє перебування, запросивши його на вечерю до палацу Версаль під Парижем", — пише Politico.

Інші лідери також шукали підхід до Трампа. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подарував Трампу футболку збірної Німеччини з номером 47. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні провела дружню роз’яснювальну зустріч, а Володимир Зеленський показав фото палаючого собору після атаки російського дрона. Останній жест був розрахований на релігійне оточення Трампа.

"Умиротворювальна кампанія" мала політичну мету: утримати Трампа в таборі західних держав напередодні найважливішого саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця в турецькій столиці Анкарі.

Зустріч Трампа і Зеленського на саміті G7 — новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту G7 у Франції.

Зустріч відбулася в рамках міжнародного саміту, де сторони обговорюють ключові питання безпеки та політики. У переговорах також взяли участь державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умеров.

Пізніше Зеленський повідомив, що під час зустрічей із лідерами країн "Великої сімки" ключовою темою стала потреба України у зміцненні протиповітряної оборони.

Також лідери говорили про продовження військової допомоги та пошук механізмів, які можуть змусити Кремль погодитися на реальні переговори про завершення війни. Детальніше читайте в матеріалі: Україна поставила дедлайн для Путіна: про що домовилися з Трампом на саміті G7.

Саміт "Великої сімки" відбувся 16 червня 2026 року у французькому Евіані.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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