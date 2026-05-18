Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомба

Нова зброя дасть змогу завдавати ударів на відстані у десятків кілометрів.

Федоров показав перший український КАБ

Ключові факти:

В Україні створили перший власний КАБ вагою 250 кілограмів

Розробка унікальної авіаційної зброї тривала 17 місяців

Міноборони вже закупило першу експериментальну партію бомб

В Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу, готову до бойового застосування. Нова зброя створена з урахуванням усіх реалій сучасної війни. Виробництво авіабомб дає Силам оборони перевагу на полі бою. Про це міністр оборони України Михайло Федоровзаявив 18 травня.

За його словами, учасник платформи Brave1 розробив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла випробування і готова до використання на фронті.

Розробка тривала 17 місяців. Бойова частина української КАБ – 250 кг.

"Український КАБ має унікальну конструкцію і створений з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних або радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів після запуску", – розповів глава Міноборони.

Міноборони вже закупило першу експериментальну партію.

Вітчизняний КАБ розроблений інженерами платформи Brave1

Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

Український КАБ готовий до бойового застосування

"Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога", - додав Федоров.

Виробництво зброї в Україні

Як писав Главред, радник Міністерства стратегічних галузей промисловості Юрій Сак розповів, що з 2014 року кількість підприємств, залучених до виробництва озброєння, зросла до близько 100 державних і майже 700 приватних компаній. Виробництво гаубиць збільшилося з однієї на місяць у 2022 році до 15 щомісяця. Крім того, Україна виробляє повний спектр безпілотних систем — від розвідувальних до ударних дронів з дальністю польоту до 2000 км.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Сили оборони сьогодні вже мають ракети, які за характеристиками схожі з німецькими Taurus.

Україна налагодила серійне виробництво крилатих ракет дальнього радіусу дії "Фламінго" на засекреченому підприємстві компанії Fire Point. Наразі випускається приблизно одна ракета на добу, але вже до жовтня заплановано збільшення обсягів до семи одиниць на день.

Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Маха і має боєголовку масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього поки що немає.

Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з'явилися в грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

