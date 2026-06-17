Трамп змінює позицію щодо України: у G7 помітили важливий сигнал для Києва — Bloomberg

Зустріч лідерів G7 показала, що США готові чинити тиск на Москву, а Росія не зможе перемогти на полі бою.

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Зеленський зміг змінити ставлення Трампа до війни в Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ключові тези:

Позиції України на фронті зміцнюються, а РФ не переможе у війні

Кадри руйнувань у Києві емоційно зворушили лідера США

Проблеми в економіці Росії змінюють загальну атмосферу в Москві

Європейські союзники України розраховують використати зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб переконати американського лідера приділити більше уваги війні Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела серед представників країн "Великої сімки".

За словами співрозмовників агентства, лідери G7 дедалі більше схиляються до думки, що позиції України на фронті зміцнюються, а Росія не зможе здобути перемогу військовим шляхом. Таку точку зору поділяють як європейські країни, так і США.

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Ще недавно Трамп дотримувався протилежної точки зору. Після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці влітку 2025 року він неодноразово заявляв, що Київ не має сильних переговорних позицій та Україні доведеться піти на територіальні поступки заради припинення війни.

Однак на саміті в Евіані ситуація почала змінюватися. У вівторок вранці Зеленський провів консультації з президентом Франції Еммануелем Макроном, після чого французький лідер організував коротку зустріч українських та американських президентів на полях форуму.

Як розповів один із представників G7, під час бесіди Зеленський показав Трампу фотографії пошкодженого Успенського собору в Києві. За словами джерела, американський президент був емоційно зворушений побаченим.

Після цього в графіку Трампа з’явилася окрема зустріч із Зеленським, яка раніше не планувалася.

Коментуючи ситуацію журналістам, Трамп заявив, що Росія має піти на угоду.

"Послухайте, Росії слід укласти угоду. Усе це просто смішно. Тож так, я зроблю все, що в моїх силах", — сказав президент США.

Видання зазначає, що в заявах Трампа цього разу не пролунали звичні заклики до Києва йти на поступки Москві. Це особливо примітно на тлі його недавньої тривалої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами одного з представників країн G7, серед лідерів саміту формується консенсус щодо того, що Росія не зможе виграти війну на полі бою. Такий підхід суттєво відрізняється від оцінки конфлікту, яку Трамп давав після американо-російського саміту в Анкориджі в серпні минулого року.

Крім того, президент США не виключив посилення санкційного тиску на Москву. Під час зустрічі з лідером Об’єднаних Арабських Еміратів він заявив, що Вашингтон може розглянути нові обмеження проти Росії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відзначив зміну ситуації навколо війни. За його словами, серйозні проблеми російської економіки створюють нову атмосферу в Москві та впливають на хід переговорів.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, зустрічаючись із Зеленським, підкреслив, що країни G7 демонструють єдність у питанні підтримки України.

"Ситуація в цій війні змінюється, і це частина того, що ми щойно обговорювали. Сьогодні ми бачимо єдність у G7", — заявив Карні.

Зустріч Трампа і Зеленського на саміті G7 — новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту G7 у Франції.

Зустріч відбулася в рамках міжнародного саміту, де сторони обговорюють ключові питання безпеки та політики. У переговорах також взяли участь державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умеров.

Пізніше Зеленський повідомив, що під час зустрічей із лідерами країн "Великої сімки" ключовою темою стала потреба України у зміцненні протиповітряної оборони.

Також лідери говорили про продовження військової допомоги та пошук механізмів, які можуть змусити Кремль погодитися на реальні переговори про завершення війни. Детальніше читайте в матеріалі: Україна поставила дедлайн для Путіна: про що домовилися з Трампом на саміті G7.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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