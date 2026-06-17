"Є шанс": у Німеччині зробили заяву щодо переговорів між РФ та Україною

У Берліні вважають, що на даний момент війна не дає жодній зі сторін вирішальних військових переваг.

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У Німеччині зробили заяву щодо переговорів між РФ та Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що сказав Йоханн Вадефуль:

Путін повинен усвідомити, що продовження війни не має сенсу

Підтримка України не ослабне

Нові переговори між Україною та Росією можуть відбутися цього літа. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у програмі RTL "Nachtjournal Spezial", цитує ntv.

Політик вважає, що російський диктатор Володимир Путін зараз більш відкритий до переговорів.

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"Я вважаю, що зараз є шанс розпочати переговори цього літа. Можливо, зараз він перебуває на етапі, коли серйозно замислюється над цим", — підкреслив Вадефуль.

За його словами, на даний момент війна не приносить жодній зі сторін вирішальних військових переваг.

"Єдине, що відбувається, — це смерть. Щодня", — наголосив міністр.

Зокрема, політик послався на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, згідно з якими ані Росія, ані Україна не зможуть виграти війну військовим шляхом. Він зазначив, що це "цікава заява від дуже близького союзника Путіна".

"Україна вже весь цей час готова до переговорів. Тепер Володимир Путін має вирішити, чи хоче він вести переговори, чи продовжувати стріляти", — зазначив Вадефуль.

Також міністр обережно висловив оптимізм щодо можливої зміни курсу в Кремлі. За його словами, Путін має усвідомити, що продовження війни справді не має сенсу.

"Підтримка України не ослабне, водночас санкції негативно позначаються на російській економіці. Тверезо розмірковуючи, він має дійти висновку, що зараз — слушний момент для переговорів. Існує реальна можливість налагодити процес врегулювання конфлікту", — запевнив Вадефуль.

Чому Путін змінив риторику щодо Зеленського — коментар експерта

Професор американістики Скотт Лукас вважає, що зміна риторики Володимира Путіна щодо президента України Володимира Зеленського не свідчить про зміну позиції Кремля.

Експерт у коментарі 24 каналу звернув увагу, що російський диктатор вперше за довгий час назвав Зеленського "паном Зеленським", тоді як раніше часто використовував зневажливі висловлювання. Водночас, за словами Лукаса, Путін свідомо уникає звернення "президент Зеленський".

"Якщо Путін дійсно має намір мати справу із Зеленським як з рівним, то він погодиться на особисту зустріч із ним за межами Росії. Це було б серйозним сигналом", – зазначив він.

Зустріч Трампа і Зеленського на саміті G7 – новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту G7 у Франції.

Зустріч відбулася в рамках міжнародного саміту, де сторони обговорюють ключові питання безпеки та політики. У переговорах також взяли участь державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умеров.

Пізніше Зеленський повідомив, що під час зустрічей із лідерами країн "Великої сімки" ключовою темою стала потреба України у зміцненні протиповітряної оборони.

Європейські союзники України розраховують використати зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб переконати американського лідера приділити більше уваги війні Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела серед представників країн "Великої сімки".

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Про особу: Йоганн Вадефуль Йоганн Давид Вадефуль (Johann David Wadephul) — німецький політичний і державний діяч, депутат Бундестагу від партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС). 6 травня 2025 року отримав портфель міністра закордонних справ під час формування уряду Фрідріха Мерца, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вадефуль послідовно виступав за рішучу підтримку України. Він закликав уряд Німеччини надати Україні всі необхідні засоби для ефективної оборони. У 2022 році Вадефуль наполягав на постачанні українській армії німецьких танків, а вже у 2023 році — на передачі бойових літаків. Крім того, він підтримував надання Україні дозволу на використання німецького озброєння для ударів по цілях на території Росії. Вадефуль також виступав за фундаментальний перегляд політики Німеччини щодо Росії.

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