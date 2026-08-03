РФ вдарила по АЗС на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, є загиблі та поранені

Наразі на місці влучання триває аварійно-рятувальна операція.

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Росіяни вдарили по АЗС / колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакувала АЗС під Кривим Рогом

Відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених

Пошкоджена заправка та автомобілі

Вдень у понеділок, 3 серпня, країна-агресор Росія атакувала реактивним "Шахедом" АЗС під Кривим Рогом. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Ворог реактивним шахедом атакував автозаправну станцію під Кривим Рогом у Широківській громаді", - написав він. відео дня

За його словами, на жаль, вже відомо про трьох загиблих. Також п'ятеро людей поранені - вони вже доставлені до лікарень, де їм надається вся необхідна допомога.

"Аварійно-рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що на місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка і автомобілі.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Росія атакує АЗС

Паливний експерт та засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін говорив, що останнім часом Росія посилила атаки безпілотниками на автозаправні станції на території України.

На його думку, однією з можливих цілей таких ударів є спроба створити перебої із забезпеченням паливом, подібні до тих, що зараз спостерігаються в самій Росії.

Він додав, що за нинішньої інтенсивності атак щодня під удар потрапляють від п’яти до десяти автозаправних станцій, причому близько 80% з них після цього тимчасово припиняють роботу.

"Якщо така динаміка збережеться, до кінця року з ладу може бути виведено приблизно чверть усіх українських АЗС", - вважає експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук говорив, що Росія під час ударів по Україні робить ставку на реактивні безпілотники, водночас скорочуючи кількість звичайних дронів.

Радник президента України Сергій Бескрестнов "Флеш" заявляв, що російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

Крім того, у ніч проти 30 липня російські війська масовано атакували Україну. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких рухалася у напрямку Києва. Через обстріл вибухи лунали у столиці, а також у Дніпрі та Кривому Розі.

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Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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