Обговорити мир в чатику: Кислиця озвучив абсурдні пропозиції РФ на переговорах

Росіяни з легковажністю поставилися до реальної можливості наблизити мир.

Що пропонувала Росія на переговорах у Стамбулі

Що повідомив Кислиця:

Росіяни намагалися зірвати кожну зустріч у Стамбулі

Під час переговорів делегація РФ не робила нічого для наближення миру

Росіяни були готові погодитися лише на перемир'я на дві години

Представники країни-агресорки Росії неодноразово намагалися звести нанівець мирні зусилля України та її союзників. Подібна ситуація сталася і під час переговорів у Стамбулі, де делегація РФ неодноразово провокувала українську сторону.

Як пише The Times, про це розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. За його словами, росіяни уникали обговорення конкретних кроків до миру та створювали ілюзію зацікавленості у досягненні миру.

Як росіяни намагалися зірвати переговори

Під час зустрічей 16 травня, 2 червня та 23 липня росіяни приносили досьє на кожного представника української делегації, щоб затягувати час на їх вивчення. Однак делегація РФ прекрасно знала біографію кожного з українських чиновників.

Представники Росії також дозволяли собі говорити провокативні та бридкі речі. Кислиця вважає, що таким чином вони намагалися вивести представників України з рівноваги, щоб згодом звинуватити їх у зриві переговорів.

Зокрема російська делегація дозволяла собі заперечувати ідентичність та національність українців. Але українська сторона напередодні домовилась не вступати у подібні суперечки, щоб план росіян не спрацював.

Які безглузді ідеї пропонували росіяни

Щоб створити видимість прогресу та не отримати "наганяй" від США росіяни запропонували українцям у Стамбулі створити робочі групи чи чати в одному з популярних месенджерів, щоб обговорювати кроки досягнення миру.

"У нормальних переговорах обидві сторони викладають свої аргументи на стіл, шукають точки перетину, визначають, де "сіра зона", а де - абсолютно неприйнятні позиції. До цього етапу ми так і не дійшли", - наголосив Кислиця.

Російська делегація навіть не хотіла обговорювати перспективу встановлення тимчасового припинення вогню, поки українські представники не уточнили цей термін.

Єдиний формат тимчасового перемир'я, який був прийнятний для російської сторони - це пауза на фронті на дві години, щоб забрати тіла загиблих.

Росія заговорила про відновлення переговорів з Україною

Наприкінці жовтня, як писав Главред, у Росії заявили, що нібито готові продовжувати переговори з Україною щодо завершення війни, але лише у так званому "стамбульському форматі".

Заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін наголосив, що існують усі необхідні умови для розвитку стамбульського переговорного треку й Москва залишається відкритою до прямих переговорів із Києвом.

Переговори у Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія після перших прямих переговорів у Стамбулі висунула українській делегації нереалістичні вимоги, які "виходили далеко за рамки всього, що коли-небудь обговорювалося".

Під час наступних раундів представники України заявляли, що Київ й надалі вимагає повного та безумовного припинення вогню як головної передумови для результативних дипломатичних зусиль. Українська сторона готова була припинити бойові дії негайно та розпочати змістовні мирні переговори, однак для цього обидві сторони мали зробити цей принциповий крок.

Згодом стало відомо, що шість місяців переговорів не дали практично нічого. Хоч Україна знову запропонувала президенту Зеленському зустрітися з Володимиром Путіним безпосередньо, але Москва вкотре відмовилася.

Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

