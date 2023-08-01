УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Тільки одна людина в Росії мстить Гіркіну - експерт

Яна Ставська
1 серпня 2023, 20:59 оновлено 1 серпня, 21:04
128
Путін намагається приховати свою слабкість.
Гіркін
Гіркін в СІЗО / скріншот з відео

Російському бойовику Ігорю Гіркіну, заарештованому за статтею про екстремізм в Інтернеті, мстить тільки одна людина - президент РФ Володимир Путін.

Як висловився в ефірі FREEDOM екс-співробітник КДБ Сергій Жирнов, кремлівського главу дуже сильно розлютила остання критика терориста, що збіглася з заколотом Пригожина.

"Тільки одна людина мстить Гіркіну. І ця людина - Путін. Це стосується останнього поста, який Гіркін розмістив у себе в Telegram. Він це сказав після заколоту Пригожина. До цього у Путіна було відчуття, що ці турбо-патріоти потрібні, щоб стравлювати "праві" партії і щоб тиснути на військових. Потім з'ясувалося, що вся ця справа може піти проти Путіна", - пояснив Жирнов.

Заколот Пригожина змінив всю картину політичних розкладів у Кремлі, вважає експерт.

"Путін вперше зрозумів, що "добермани", яких він нацьковував на іншу групу, які гавкали на Шойгу і Герасимова, раптом спробували вкусити його самого за руку. Тоді він сказав: все, вистачить цього лібералізму! Заткнути їм усім горлянки. Тоді його попередили про наступний заколот. Почали закручувати гайки", - розповів Жирнов.

При цьому Путін досі виглядає слабким в очах свого оточення.

"Гіркіна він зміг посадити, а ось Пригожина зі зброєю - ні. У цьому сенсі він все одно виглядає слабкою людиною", - висловився екс-співробітник КДБ.

Жирнов зазначив, що Пригожину фактично пробачили збройний заколот, водночас генералів, підконтрольних Міноборони РФ. Генералів же почали переслідувати з однієї причини - останні вбудовані у систему, тому з ними легше розібратися.

"Все це виглядає як зведення рахунків слабкого Путіна з іще слабшими патріотами", - підсумував Жирнов.

Експерт упевнений, що наслідки арешту генералів насамперед буде видно по стану в армії.

"Армія вся незадоволена. Їм прикро, що війна безглузда, що їх знищують, що їх усі обпльовують. Ось з цієї точки зору вони влаштовують бунти... В армії бродіння йде", - упевнений Жирнов.

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов-полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення Кі КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вузу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії і за кордоном.

Заколот Пригожина і арешт Гіркіна

У середині липня "вагнерівці" за наказом Євгена Пригожина влаштували збройний заколот проти вищого військово-політичного керівництва країни.

Ватажка бойовиків не влаштовувало ведення загарбницької війни проти України, і з цієї причини він підняв зброю проти міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Але вже до вечора заколот вщух після втручання у переговорний процес Олександра Лукашенка. Пригожина і ПВК "Вагнер" перекинули до Білорусі.

Невдовзі у Росії почалося "полювання" на генералів, зокрема на Суровікіна, друга Пригожина, який, на думку російських ЗМІ, був попереджений про заколот заздалегідь.

Затриманий був і російський терорист Ігор Гіркін, який неодноразово критикував Міноборони РФ і самого Путіна. Наразі він перебуває у СІЗО.

Вас можуть зацікавити новини:

новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин Ігор Гиркин
Реклама

Головне за день

Білоруські гелікоптери перетнули кордон Польщі: про інцидент вже повідомили в НАТО

Білоруські гелікоптери перетнули кордон Польщі: про інцидент вже повідомили в НАТО

21:48 Світ
Замість наступу на Київ: Данілов заявив, що незабаром буде другий похід на Москву

Замість наступу на Київ: Данілов заявив, що незабаром буде другий похід на Москву

19:58 Світ
Потужні вибухи в Севастополі: ЗСУ підірвали арсенал Чорноморського флоту РФ

Потужні вибухи в Севастополі: ЗСУ підірвали арсенал Чорноморського флоту РФ

19:36 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:03

Росія не блокує українські порти на Дунаї, "прориву" кораблів не було - ЗМІ

21:48

Білоруські гелікоптери перетнули кордон Польщі: про інцидент вже повідомили в НАТО

21:23

Такого ви ще не чули: що в українській мові означає слово "блават"

21:11

Андрій Данилко розповів про свою любов і метеликів в животі

21:06

У Польщі несподівано пройшлися по Україні через "невдячність": МЗС викликало посла

Удари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - СунгуровськийУдари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - Сунгуровський
20:59

Тільки одна людина в Росії мстить Гіркіну - експертВідео

20:46

Гороскоп на серпень 2023 для Водоліїв: повернення колишнього, зміна іміджу та ремонтВідео

20:39

Складна оптична ілюзія: потрібно знайти на зображенні людину за 5 секунд

19:58

Гороскоп на серпень 2023: Козеріг ухвалить важливе рішення і здійснить свою мріюВідео

Реклама
19:58

Замість наступу на Київ: Данілов заявив, що незабаром буде другий похід на Москву

19:36

Потужні вибухи в Севастополі: ЗСУ підірвали арсенал Чорноморського флоту РФВідео

19:21

Favbet Foundation передав ЗСУ на лиманський напрямок позашляховик Nissan реклама

19:10

5 ракет потрапили в ціль: ЗСУ підірвали окупантів на острові Джарилгач

19:02

Що означає "копилити губи" в українській мові: Авраменко здивував відповіддю

18:55

Камалія ніжно звернулася до чоловіка-мільярдера: "Неймовірний"

18:31

На антиросійських протестах в Батумі затримано вже двох українців - ЗМІ

18:28

Окупанти потужно штурмують: ЗСУ у жорстоких боях відбивають атаки

18:23

"Нехай моляться": Лукашенко нахабно "пожартував" про наступ на Польщу

18:07

Вражаюча робота правої півкулі: 3 найкреативніших знака зодіаку

17:40

Придбав майна на 350 тисяч доларів: у Дніпрі проводять термінові обшуки у військкома

Реклама
17:36

Російський "Ланцет" намагався "вбити" ЗРК IRIS-T, але щось пішло не такВідео

17:32

Паніки немає, але ми валимо: блогерка з РФ біжить з Москва-Сіті через дрониВідео

17:24

Олексій Панін розповів, про що говорив з Потапом на початку війни

17:21

Де краще зберігати консервацію в квартирі: головні поради щодо заощадження

17:02

Танцюрист Влад Яма відповів, чи не хоче він на фронт

17:01

"Леді зі сталевими нервами": на війні загинула 34-річна захисниця та молода мама

16:45

Атакують одразу 3 циклони: Україну заллє грозовими зливами

16:44

Голос країни-13: топ фактів, які ви хотіли знати про новий європейський сезон

16:40

Не впізнати: як зараз виглядає Ольга Миколаївна зі Сватів, яка різко постаріла

16:37

Чому жовтіє білий одяг в шафі: причини і способи позбутися від неприємності

16:36

"Слабка ППО": експерт пояснив, чи міг український дрон атакувати Москву

16:25

"Мені байдуже на Україну": український співак у Європі поскаржився на душевний стан

16:13

"Знайомтеся, Марсель": Тимур Мірошниченко вперше показав обличчя прийомного сина

16:12

Розлітається на ура: швидка намазка з 3 інгредієнтів з чудовим смаком - рецептВідео

16:00

Чому 2 серпня не можна дивитися в дзеркало і на свою тінь: прикмети і заборони

15:47

"Сили на полі бою рівні": начальник Генштабу Естонії оцінив, коли буде прорив ЗСУ

15:42

Загадка для тих, хто любить котів: потрібно знайти хвостатого улюбленця в кімнаті

15:38

ЗСУ можуть зламати "хребет" окупантам на півдні вже до жовтня - АрестовичВідео

15:36

Росія змінює тактику у Бахмута: вороги переодягаються у форму ЗСУ

15:22

Захисник Азовсталі Діанов показав, як гуляв з Кевіном Костнером

Реклама
15:13

Гороскоп на серпень 2023 року для Стрільців: астролог назвала день здійснення мріїВідео

15:01

Маніяк ґвалтував викрадену дівчину цілих 14 років: втекти їй допомогла мати чоловіка

14:53

Помер "Пі-Ві Герман" - актор та комік Пол Рубенс

14:51

В Україні поміняли правила отримання водійських прав: що тепер буде інакше

14:47

Догляд за трояндами в серпні: що обов'язково потрібно зробити з квітами

14:35

Шалені огірки на зиму: бутербродний спосіб, як в Макдональдсі

14:33

Стиль від Єви Мендес: актриса показала модний аутфіт з кухонних губок

14:28

Як православне російське ППО не здатне захистити Москва-СітіПогляд

14:25

Україну накриє відразу 3 шторми: календар магнітних бур на серпень

14:17

У Держдумі вигадали помсту за атаку дронів на Москву: Гурульов назвав ціль

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти