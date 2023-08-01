Тільки одна людина в Росії мстить Гіркіну - експерт

Путін намагається приховати свою слабкість.

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Гіркін в СІЗО / скріншот з відео

Російському бойовику Ігорю Гіркіну, заарештованому за статтею про екстремізм в Інтернеті, мстить тільки одна людина - президент РФ Володимир Путін.

Як висловився в ефірі FREEDOM екс-співробітник КДБ Сергій Жирнов, кремлівського главу дуже сильно розлютила остання критика терориста, що збіглася з заколотом Пригожина.

"Тільки одна людина мстить Гіркіну. І ця людина - Путін. Це стосується останнього поста, який Гіркін розмістив у себе в Telegram. Він це сказав після заколоту Пригожина. До цього у Путіна було відчуття, що ці турбо-патріоти потрібні, щоб стравлювати "праві" партії і щоб тиснути на військових. Потім з'ясувалося, що вся ця справа може піти проти Путіна", - пояснив Жирнов.

Заколот Пригожина змінив всю картину політичних розкладів у Кремлі, вважає експерт.

"Путін вперше зрозумів, що "добермани", яких він нацьковував на іншу групу, які гавкали на Шойгу і Герасимова, раптом спробували вкусити його самого за руку. Тоді він сказав: все, вистачить цього лібералізму! Заткнути їм усім горлянки. Тоді його попередили про наступний заколот. Почали закручувати гайки", - розповів Жирнов.

При цьому Путін досі виглядає слабким в очах свого оточення.

"Гіркіна він зміг посадити, а ось Пригожина зі зброєю - ні. У цьому сенсі він все одно виглядає слабкою людиною", - висловився екс-співробітник КДБ.

Жирнов зазначив, що Пригожину фактично пробачили збройний заколот, водночас генералів, підконтрольних Міноборони РФ. Генералів же почали переслідувати з однієї причини - останні вбудовані у систему, тому з ними легше розібратися.

"Все це виглядає як зведення рахунків слабкого Путіна з іще слабшими патріотами", - підсумував Жирнов.

Експерт упевнений, що наслідки арешту генералів насамперед буде видно по стану в армії.

"Армія вся незадоволена. Їм прикро, що війна безглузда, що їх знищують, що їх усі обпльовують. Ось з цієї точки зору вони влаштовують бунти... В армії бродіння йде", - упевнений Жирнов.

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов-полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення Кі КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вузу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії і за кордоном.

Заколот Пригожина і арешт Гіркіна

У середині липня "вагнерівці" за наказом Євгена Пригожина влаштували збройний заколот проти вищого військово-політичного керівництва країни.

Ватажка бойовиків не влаштовувало ведення загарбницької війни проти України, і з цієї причини він підняв зброю проти міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Але вже до вечора заколот вщух після втручання у переговорний процес Олександра Лукашенка. Пригожина і ПВК "Вагнер" перекинули до Білорусі.

Невдовзі у Росії почалося "полювання" на генералів, зокрема на Суровікіна, друга Пригожина, який, на думку російських ЗМІ, був попереджений про заколот заздалегідь.

Затриманий був і російський терорист Ігор Гіркін, який неодноразово критикував Міноборони РФ і самого Путіна. Наразі він перебуває у СІЗО.

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