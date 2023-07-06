"Поламані ребра": у Мережі дізналися, чому Суровікін не виходить на публіку

Опального російського генерала нібито "допитували з пристрастю". Він досі приходить до тями.

https://glavred.net/world/polomany-rebra-v-seti-uznali-pochemu-surovikin-ne-vyhodit-na-publiku-10483546.html Посилання скопійоване

Путін ще не ухвалив рішення щодо Суровікіна, пишуть у Мережі / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Генерал армії РФ Сергій Суровікін, відомий як "сирійський м'ясник", не з'являється на публіці після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За чутками, він заарештований. Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, пише, що Суровікін "відновлюється після допиту з пристрастю".

За даними каналу, до Суровікіна були застосовані заходи не лише морального, а й фізичного впливу.

"Так, гематоми на обличчі вже практично пройшли і при правильно накладеному гримі опального генерала можна демонструвати публіці. Однак президенту радять ще трохи почекати, оскільки через три поламані ребра у Суровікіна скуті рухи, а через травму м'язів сіднично-великогомілкової групи внаслідок побиття він досі не може сидіти. Але, як варіант, пропонують дати йому сильне знеболювальне", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Путін нібито ще не ухвалив рішення щодо Суровікіна.

Хто допомагав Пригожину влаштувати спробу бунту в РФ

Telegram-канал Генерал СВР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

За даними The New York Time, колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. Наразі США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту.

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня.

Крім того, джерела, близькі до Міністерства оборони РФ, підтвердили журналістам видання The Moscow Times інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв'язку з заколотом ПВК "Вагнера".

Сам Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає, заявив колишній головний редактор "Ехо Москви" Венедиктов.

Дочка Суровікіна Вероніка заявляла, що генерал знаходиться на робочому місці та з ним все добре.

Інші новини: