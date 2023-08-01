Потужні вибухи в Севастополі: ЗСУ підірвали арсенал Чорноморського флоту РФ

Після "прильоту" над місцем вибуху піднявся густий стовп диму у вигляді високого "гриба".

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У Севастополі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: Telegram

У Севастополі прогримів потужний вибух, який чули навіть у Бахчисараї, а він розташований за 30 км. Виявилося, що ЗСУ підірвали арсенал Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Після "прильоту" над місцем удару в небо піднявся густий і високий стовп диму. Його було видно навіть з Бахчисарайського водосховища.

Місцеві жителі повідомляють про "приліт" в районі селища цукрова Головка, який знаходиться недалеко від Севастопольської ТЕЦ.

відео дня

У мережі також повідомляють про те, що місце вибуху сталося на території військової частини 63876-р, де знаходиться арсенал 758-го логістичного центру Чорноморського флоту РФ.

Дивіться відео з підривом арсеналу біля Севастополя:

У Севастополі прогриміли потужні вибухи / фото: скриншот

Кремлівський "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв каже, що в районі Кора-Коби нібито був "збитий" безпілотник. Він намагається всіх переконати в тому, що внаслідок вибуху спалахнули тільки трава та чагарники.

Вибухи в Севастополі

Вранці 16 липня стало відомо про те, що у Севастополі поскаржилися на атаку безпілотників. У мережі з'явилися відео з Севастополя, на яких видно стрілянину по морських безпілотниках. Як заявив міський гауляйтер Михайло Развожаєв, сили ППО РФ нібито відбивали атаку українських БПЛА в районі Херсонеса, Севастопольської бухти і Балаклави.

Раніше також повідомлялося про те, що після "бавовни" в Севастополі стовп диму видно за кілометри. Тоді також заявляли про атаку безпілотників. Стало відомо, що були атаковані резервуари з паливом. Вони горіли в районі вулиці Братів Манганарі в Козачій бухті.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде сезоном "бавовни" і сирен для ворога.

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