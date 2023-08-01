5 ракет потрапили в ціль: ЗСУ підірвали окупантів на острові Джарилгач

Російські окупанти проводили тренування на окупованому острові Джарилгач. ЗСУ вдарили по ворогу HIMARSами.

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ЗСУ підірвали окупантів на острові Джарилгач / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові розбомбили позиції російських окупантів, які захопили острів Джарилгач в Херсонській області. ЗСУ вдарили по ворогу HIMARSами. Про це повідомили в Telegram-каналі Спротив.

Підрозділи окупантів намагалися провести тренування на острові. Однак їхні заняття майстерно зупинили "подарунки" від ЗСУ у вигляді ракет.

"Представляємо вашій увазі відео з результатами вашої роботи. Сили оборони з філігранною точністю знищують окупантів, інформацію про яких нам надали ви", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У відео зазначається, що українські захисники зафіксували розташування ворожих підрозділів та вдарили по них ракетами. Всього ЗСУ випустили 5 ракет.

Дивіться відео про вибухи на острові Джарилгач:

ЗСУ підірвали окупантів на острові Джарилгач / фото: скріншот

Це підтвердив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Наш Джарилгач. Росіяни там горітимуть", - написав він під опублікованим відео.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку. Росіяни активно використовують артилерію та міномети, що ускладнює просування, розповів командир Андрій Білецький.

ЗСУ перекинули навчених бійців на передову. У США розкрили про успіхи ЗСУ на фронті - під час контрнаступальних дій вдалось прорвати кілька наступальних ліній на південному сході.

ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку. На півночі від Бахмута українські військові відбивають атаки окупантів, розповіла заступниця Міністра оборони.

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