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Арешт Гіркіна озлобить воєнкорів і окупантів Росії - розвідка Британії

Андрій Ганчук
22 липня 2023, 13:25 оновлено 22 липня, 13:31
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Терорист Гіркін-Стрєлков після заколоту ПВК Вагнер побачив вікно можливостей для розширення критики влади агресора Росії, вважають у розвідці Британії.
Гіркін, війська РФ
Гіркіна заарештували через критику Путіна - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: Скріншот соцмережі, Міноборони РФ

Репресії в країні-окупанті Росії проти колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна можуть призвести до серйозного невдоволення серед російських військових пропагандистів та окупантів країни-агресора Росії. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що Гіркін – один з ключових російських націоналістичних провоєнних блогерів. Його звинувачують в екстремізмі, проте, швидше за все, його заарештували через різкі висловлювання на адресу Путіна.

"Гіркін довгий час критикував ведення війни Міністерством оборони Росії. Однак останніми днями його коментарі перетворилися на пряму критику російського президента Володимира Путіна і його перебування при владі", - зазначено в повідомленні.

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Арешт Гіркіна розлютить пропагандистів і окупантів РФ

Британські фахівці дотримуються точки зору, згідно з якою розбірки Кремля з Гіркіним можуть призвести до невдоволення як серед військових пропагандистів, так і в лавах окупантів.

"Цей крок, ймовірно, розлютить колег зі спільноти військових блогерів - і елементів у складі військової служби - які переважно сприймають Гіркіна як проникливого військового аналітика і патріота", - вважають у розвідці ВБ.

Крім того, там нагадали, що Гіркін зіграв важливу роль у російській окупації Донбасу в 2014 році і провів деякий час на передовій вже під час повномасштабної війни агресора Росії проти України.

"Хоча Гіркін не є союзником ПВК "Вагнер", він, ймовірно, був готовий лише розширити межі публічної критики в контексті невдалого заколоту глави "Вагнера" Євгена Пригожина в червні 2023 року. Значно ослабло табу на неприкриту критику путінського режиму", - підкреслили в розвідці Британії, аналізуючи поточну діяльність Стрєлкова-Гіркіна.

У Москві заарештували Гіркіна-Стрєлкова

Колишній ватажок російських бойовиків"ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. У квартирі терориста провели обшуки. Дружина Гіркіна розповіла, що йому інкримінують екстремістську діяльність.

У Головному управлінні розвідки розповіли про те, що очікується "загострення" в Кремлі через затримання Гіркіна. Спікер ГУР МО Андрій Юсов відзначив, що інцидент вказує на посилення протистояння між вежами Кремля.

Увечері 21 липня Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна на 2 місяці. Терорист перебуватиме у СІЗО до 18 вересня. Гіркіну-Стрєлкову інкримінують статтю 280 КК РФ (Ненависть або ворожнеча, а також приниження людської гідності). Йому загрожує до 5 років тюремного терміну.

Російські журналісти відзначили, що Гіркіна заарештували після того, як він різко розкритикував і образив главу Кремля Володимира Путіна.

Інші новини:

війська Росії Ігор Гиркин британська розвідка
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