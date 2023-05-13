УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Терапія не приносить результатів: після параду у Москві стан Путіна різко погіршився - Соловей

Аліна Дембіцька
13 травня 2023, 00:10 оновлено 13 травня, 00:37
68
Під час параду 9 травня Путін зміг протриматися на ногах завдяки лікарям, які накачали його сильними стимуляторами.
Владимир Путин, Валерий Соловей
Після параду у Москві стан Путіна різко погіршився / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У російського диктатора Володимира Путіна стрімко погіршується стан здоров'я. За останні два місяці глава Кремля проходить вже третій курс терапії, але вона не дає ніяких результатів. Про це заявив російський політолог, колишній професор Московського інституту міжнародних відносин, в якому готують розвідників і дипломатів, Валерій Соловей у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

Як зазначив Соловей, під час параду 9 травня Путін зміг протриматися на ногах завдяки лікарям, які накачали його сильними стимуляторами. Водночас на другий день російський диктатор відчув суттєве погіршення свого стану.

"Вони його поставили на ноги на якийсь час, на 4 години не більше. Природно, на другий день після сильних стимуляторів він відчув погіршення. Ця терапія, яку він зараз проходить, не приносить результатів. По-моєму, це вже третій курс терапії за два місяці", - розповів експерт.

відео дня

За його словами, оточення диктатора помітило, що стан Путіна з кожним днем стає все гірше і гірше. Російські еліти вже зробили певні висновки, а найбільш зухвалі навіть перейшли до вербальних практик (йдеться про ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який назвав Путіна "щасливим дідусем").

Що відомо про хвороби Путіна

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Дивіться відео про те, як публіцист Олександр Сотник заявив, що Путін доживає останні тижні:

Вас може зацікавити:

війна в Україні Володимир Путін Путін новини Путін хворий війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Контрнаступ ЗСУ має шанси на успіх, але може коштувати Україні великих втрат - президент Чехії

Контрнаступ ЗСУ має шанси на успіх, але може коштувати Україні великих втрат - президент Чехії

23:24 Світ
Формула миру України і повернення до кордонів 1991 року: Подоляк назвав план на перемовини з Китаєм

Формула миру України і повернення до кордонів 1991 року: Подоляк назвав план на перемовини з Китаєм

23:02 Політика
Україна не зупиниться, поки війська РФ не підуть: Данілов анонсував "сюрпризи" для ворога

Україна не зупиниться, поки війська РФ не підуть: Данілов анонсував "сюрпризи" для ворога

22:00 Політика
Всі головні новини

Останні новини

00:45

Незамінний помічник: 5 фантастичних трюків з яблучним оцтом, які здивують наповал

00:10

Терапія не приносить результатів: після параду у Москві стан Путіна різко погіршився - СоловейВідео

12 травня, п'ятниця
23:24

Контрнаступ ЗСУ має шанси на успіх, але може коштувати Україні великих втрат - президент ЧехіїВідео

23:02

Формула миру України і повернення до кордонів 1991 року: Подоляк назвав план на перемовини з КитаємВідео

22:10

"Тепер ти тримаєш небо над нами": під Бахмутом загинув чемпіон України з гребного слаломуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:00

Україна не зупиниться, поки війська РФ не підуть: Данілов анонсував "сюрпризи" для ворогаВідео

21:47

"Не живеться вам без Пугачової": помічниця артистки відповіла на випад старої Червоної шапочкиВідео

21:21

"Раз – і немає таргана": Сотник спрогнозував сценарій ліквідації Путіна

21:01

У розвідці ЄС розповіли, скільки захисників Україна втратила за час війниВідео

Реклама
20:55

У Лаврова вибухнули погрозами через передачу Україні далекобійних ракети Storm ShadowВідео

20:21

Чому 13 травня не можна робити ремонт і стукати в будинку: прикмети і заборониВідео

20:02

Вибухом знесло цілу будівлю: над Луганськом величезний стовп диму після потужної "бавовни"Відео

19:30

"Так мене ще ніхто не вітав": українську телеведучу внесли до списку терористів в Росії

19:20

Ракети дістануть до баз ЧФ: у Міноборони натякнули на цілі далекобійних Storm Shadow

19:20

Ми ведемо три страшні війниПогляд

19:16

ЗСУ потрібно тиснути на окупантів Росії, вони готові до поразки і втечі з України - ЗеленськийВідео

18:52

Енергетика штучних квітів: чому не варто їх дарувати і тримати вдома

18:43

Зеленський заявив, що керівники РФ своєю смертю не закінчать: у Медведєва несамовита істерикаВідео

18:24

Незвичайна оптична ілюзія: лише найуважніші знайдуть приховане число

18:09

Мобільний шиномонтаж - прості речі, які рятують життя новости компании

Реклама
18:08

"Запускаємо конфіскацію": Зеленський вдарив санкціями по російських співвласниках Запоріжсталі

18:07

Як усунути засмічення у ванній за 1 хвилину: найпростіший фокус, з яким впорається кожен

17:54

У Криму впав російський військовий гелікоптер Мі-28: обидва пілоти загинулиВідео

17:49

ЗСУ прорвали позиції РФ у Бахмуті: окупантів "перемелюють" у ближніх боях

17:47

Частина українців може вийти на пенсію в 50 років: хто має правоВідео

17:40

Лукашенко "зник": від початку травня президента майже не бачили – ЗМІВідео

17:07

Як правильно прати піджак у машинці: 10 секретів, які повинен знати кожен

17:00

Відповідь на найзагадковіше питання: чому яйця вибухають у мікрохвильовій печі

16:59

Де Ніро показав фанатам нову кохану і новонароджену дочку від неї

16:58

ЗСУ оточать війська Росії у Бахмуті: Пригожин в істериці спрогнозував провал окупантівВідео

16:56

Фінал війни може пришвидшитись, а втрати ЗСУ – суттєво зменшитись: Подоляк здивував подробицямиВідео

16:48

"Щоб завжди були на колесах", - "Українська команда" передала захисникам гуму для машинВідео

16:41

Імена ідеальних дружин: 3 жінки, з якими будь-хто буде щасливий

16:41

Називав окупантів "наші хлопчики": скандального Шендеровича облили кетчупом у ЛитвіВідео

16:09

Нервові клітини не відновлюються: що станеться, якщо всі вони помруть

15:43

"Еліти" в Росії на параді 9 травня боялися удару ЗСУ з повітря і в тривозі "зажурилися" – ЗМІВідео

15:35

Звання Героя України присвоюватимуть по-новому: Зеленський вніс зміни

15:35

Пугачова полетіла з Росії до Ізраїлю відразу після похорону Юдашкіна

15:22

Favbet Foundation разом із ФК "Кривбас" передали ЗСУ позашляховик Mitsubishi L200 реклама

15:20

Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою

Реклама
14:55

Бійці "Айдару" відбили в окупантів території під Бахмутом: знищені 2 підрозділи ворогаВідео

14:54

"Ціни на паливо ростуть": чоловік винайшов мотоцикл, який працює на пивіВідео

14:45

"Найгірше для Росії тільки починається": Данілов розніс крики Кремля через ракети Storm ShadowВідео

14:34

Путін повинен повторити: Вайкуле висловилася про реверанси Пєскова перед Пугачовою

14:28

Контрнаступ ЗСУ може бути не один: Данілов не виключив завершення війни до зими

14:19

Як правильно користуватися папером для випічки: 2 правила, щоб нічого не пригоріло

14:00

В Україні різко і помітно подорожчав популярний фрукт: що сталося

13:37

Шалений тест на IQ: лише генії можуть помітити помилку на зображенні закоханої пари

13:30

Зеленський провів Ставку: Сирський розкрив, на яких напрямках відкинули окупантів

13:11

Грошову допомогу на оплату комуналки українцям видаватимуть інакше: що змінилосяВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти