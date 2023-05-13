Терапія не приносить результатів: після параду у Москві стан Путіна різко погіршився - Соловей

Під час параду 9 травня Путін зміг протриматися на ногах завдяки лікарям, які накачали його сильними стимуляторами.

https://glavred.net/world/terapiya-ne-prinosit-rezultatov-posle-parada-v-moskve-sostoyanie-putina-rezko-uhudshilos-solovey-10469938.html Посилання скопійоване

Після параду у Москві стан Путіна різко погіршився / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У російського диктатора Володимира Путіна стрімко погіршується стан здоров'я. За останні два місяці глава Кремля проходить вже третій курс терапії, але вона не дає ніяких результатів. Про це заявив російський політолог, колишній професор Московського інституту міжнародних відносин, в якому готують розвідників і дипломатів, Валерій Соловей у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

Як зазначив Соловей, під час параду 9 травня Путін зміг протриматися на ногах завдяки лікарям, які накачали його сильними стимуляторами. Водночас на другий день російський диктатор відчув суттєве погіршення свого стану.

"Вони його поставили на ноги на якийсь час, на 4 години не більше. Природно, на другий день після сильних стимуляторів він відчув погіршення. Ця терапія, яку він зараз проходить, не приносить результатів. По-моєму, це вже третій курс терапії за два місяці", - розповів експерт.

відео дня

За його словами, оточення диктатора помітило, що стан Путіна з кожним днем стає все гірше і гірше. Російські еліти вже зробили певні висновки, а найбільш зухвалі навіть перейшли до вербальних практик (йдеться про ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який назвав Путіна "щасливим дідусем").

Що відомо про хвороби Путіна

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Дивіться відео про те, як публіцист Олександр Сотник заявив, що Путін доживає останні тижні:

Вас може зацікавити: