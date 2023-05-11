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"Цар відчайдушний і нічого не боїться": журналіст розповів, як Путін дав знак російським елітам

Аліна Дембіцька
11 травня 2023, 23:35 оновлено 11 травня, 23:35
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Сотник прокоментував нещодавній приліт невідомих безпілотників по Кремлю. Найімовірніше, це була кремлівська акція.
'Цар відчайдушний і нічого не боїться': журналіст розповів, як Путін дав знак російським елітам
Журналіст розповів, як Путін дав знак російським елітам / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Російський диктатор Володимир Путін, наважившись на проведення параду у Москві, хотів показати елітам, що він сміливий і нічого не боїться. Водночас по поведінці прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова не можна сказати, що у Кремлі всі оптимістично налаштовані. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Це був знак "еліткам", що цар відчайдушний, сміливий і нічого не боїться. Це називається "героїчно гадити в чемоданчик", із виразом героїзму і рішучості потихеньку відкладати цеглини в штанці. Путін показує своїй братві (системі), що він непохитний, героїчний і його не злякати. Хоча по згорбленій фігурі пана Пєскова, який був помічений в Олександрівському саду крокуючим перед Путіним, було видно, що, насправді, у них ніякого настрою. Братва все прекрасно розуміє і вже пострілює очима в пошуках винного", - зазначив Сотник.

Також він прокоментував нещодавній приліт невідомих безпілотників по Кремлю. За словами журналіста, це не були українські безпілотники. Найімовірніше, це була кремлівська акція.

відео дня

"А хто сказав, що це були українські безпілотники? Україна офіційно заявила: "Це не наші, ми так не розважаємося". Та й який сенс витрачати кошти, зусилля і час на безглузду піар-акцію? Швидше за все, це була кремлівська акція. Всі бачили, як на купол лізли якісь два організми. Можливо, у них при собі й була кнопочка, щоб привести в дію безпілотник саме над куполом. Тому все це постановка. Впевнений, якби Україна захотіла провести якусь атаку, то вона була б набагато значущою і болючою, а не такий пшик", - підкреслив Сотник.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну у нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Під час атаки невідомого безпілотника на московський Кремль помітили двох людей. Вони чомусь забиралися на купол Сенатського палацу, над яким майорить російський прапор. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що на Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Також він додав, що удар по Кремлю, на відміну від терористичних атак агресора Росії на українські міста, не можна назвати терактом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає жодного сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником:

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