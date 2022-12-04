'Здоров’я стрімко погіршується': стало відомо про цілий 'букет' хвороб у Путіна

Путін смертельно хворий / kremlin.ru

Російський політолог і оглядач Валерій Соловей заявив, що глава Кремля Володимир Путін смертельно хворий, його стан з кожним днем погіршується. Зокрема, у російського диктатора діагностовано два види раку та психічний розлад. Про це пише видання Express.

"Я можу підтвердити, що в Путіна діагностували хворобу Паркінсона на ранній стадії, але вона вже прогресує. Цей факт всіляко заперечуватиметься і приховуватиметься", - говорить Соловей.

Він також зауважив, що Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової, який йому нещодавно діагностували.

"У Путіна стан одутлості обличчя та інші побічні ефекти – у тому числі провали в пам'яті. У його близькому оточенні ходять чутки, що крім раку підшлункової залози, у Путіна також є рак простати", - резюмував Соловей.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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