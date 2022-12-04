glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Здоров’я стрімко погіршується": стало відомо про цілий "букет" хвороб у Путіна

4 грудня 2022, 19:34

Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями.

'Здоров’я стрімко погіршується': стало відомо про цілий 'букет' хвороб у Путіна
Путін смертельно хворий / kremlin.ru

Російський політолог і оглядач Валерій Соловей заявив, що глава Кремля Володимир Путін смертельно хворий, його стан з кожним днем погіршується. Зокрема, у російського диктатора діагностовано два види раку та психічний розлад. Про це пише видання Express.

"Я можу підтвердити, що в Путіна діагностували хворобу Паркінсона на ранній стадії, але вона вже прогресує. Цей факт всіляко заперечуватиметься і приховуватиметься", - говорить Соловей.

Він також зауважив, що Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової, який йому нещодавно діагностували.

"У Путіна стан одутлості обличчя та інші побічні ефекти – у тому числі провали в пам'яті. У його близькому оточенні ходять чутки, що крім раку підшлункової залози, у Путіна також є рак простати", - резюмував Соловей.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Більше новин про хвороби Путіна:

Володимир Путін Путін новини Путін хворий
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:10

Прикмети на 6 грудня: які 5 заборон ніколи не можна порушувати в найважливіший день грудня

19:44

Через відключення світла в Україні злетять ціни на продукти: списокВідео

19:34

"Здоров’я стрімко погіршується": стало відомо про цілий "букет" хвороб у ПутінаВідео

19:32

55-річний Дмитро Нагієв став дідусем

19:04

Саміт НАТО: Україні допоможуть виготовляти боєприпаси "радянського зразка"Погляд

Реклама
18:25

"Матуся року": росіянка пригрозила своїй дитині армією за антивоєнну позицію

17:44

Долітався: українські військові майстерно "приземлили" ворожий вертоліт К-52 вартістю $16 млн

17:28

Дочка Кіркорова шокувала поведінкою на публіці через подарунок на День НародженняВідео

16:50

Щоб плита засяяла: як відчистити решітку кухонної плити, не витративши ні копійки

16:49

"Їх десь клонують": російський розвідник вигадав абсурдний фейк про українську арміюВідео

16:46

Надя Дорофєєва грубо поцапалася з прихильницею: "Йдіть гадити десь в іншому місці"

16:42

Прикмети на 5 грудня: які 2 речі можуть принести великі неприємностіВідео

16:31

Будуть білі, як сніг: 3 ефективні способи, як відіпрати подушки від жовтих плям

16:20

В Україні вріже найсильніший мороз: синоптики розповіли, коли вдарить -13 та прийде штормВідео

16:00

Новорічна закуска на швидку руку з 4 інгредієнтів: рецепт смачних мандаринокВідео

15:54

"Ловить спонсорів на живця": Леся Нікітюк похвалилася ідеальними ніжками в Монако

15:50

У корсеті і з батогом в руках: Мадонна "відсмалила" на виставці, присвяченій її відвертій фотокнизіВідео

15:47

"Ракети напоготові": в ОК "Південь" заявили про підготовку масштабної атаки на УкраїнуВідео

15:16

"Може бути помста": таролог спрогнозував, коли в грудні українцям потрібно чекати удару ворогаВідео

15:16

Росія стала менше використовувати дрони-камікадзе Ірану: у ЗСУ пояснили причинуВідео

Реклама
15:11

Олег Сенцов став батьком вчетверте - розкрито стать та ім'я дитини

14:56

"Хоче відповідати прикладу Зеленського": Фейгін пояснив, навіщо Путіну поїздка на ДонбасВідео

14:40

"Бомбити Київ ми не будемо ніколи, там Лавра": пропагандистка Симоньян заплуталася у брехніВідео

14:28

Новини телеграм - Читати новини телеграм Україна

14:20

Данілов розніс Макрона за "гарантії" РФ: потрібна демілітаризація і позбавлення ядерної зброїВідео

13:45

Добровольцями захищали Україну: у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії

13:34

Путін продовжує терор України: у Німеччині заявили, що Росії не потрібні перемовиниВідео

13:15

"Погода йде на користь ЗСУ на Луганщині": Гайдай розповів, де українські бійці досягають успіхівВідео

12:58

Новорічний макіяж 2023: як привернути удачу в новому році за знаком Зодіаку за допомогою мейкапу

12:43

Київ може повернутися до планових відключень світла: у Кличка розповіли про ситуацію в столиціВідео

12:36

Шер пояснила, чому зустрічається з чоловіком на 40 років молодше за себеВідео

12:09

"Загнали в кут": смертю Макея росіяни надіслали сигнал Лукашенку – військовий журналістВідео

12:00

ЗСУ ліквідували спецпризначенця-козачого отаманаВідео

11:42

ЗСУ диктують ініціативу в Луганській області: знищують логістику і б'ють війська РФВідео

11:23

Після усунення Путіна в Росії за владу воюватимуть бойовики Пригожина і Кадирова - історикВідео

11:18

ЗСУ ліквідували бездітного окупанта-добровольця: вдова хоче народити від нього після смертіВідео

11:00

Як відмити ламінат до блиску: проста покрокова інструкція для справжніх поціновувачів чистоти

10:44

Путін забрехався про причини і наслідки: у Пентагоні вказали корінну причину нападу РФ на УкраїнуВідео

10:33

Чекала "русский мир" і окупантів у Києві: Анатоліч озвучив позицію мовчунки Maruv з приводу війниВідео

10:05

ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонщини, окупанти розуміють неминучість поразки - ОК ПівденьВідео

Реклама
09:50

Поїздка Шойгу в лігво Лукашенка: в ISW розкрили мету візиту, пов'язаного з УкраїноюВідео

09:43

Введення в храм Пресвятої Діви Марії - теплі привітання і зворушливі листівки на 4 грудняФото

09:42

З Путіним – в останню чергу: Макрон поговорить з Зеленським і ще двома лідерами перед дзвінком диктаторуВідео

09:39

Релігієзнавець розповів, як ієрархи УПЦ МП протистоятимуть її забороніВідео

09:04

"Зірвати і затримувати": у США розповіли, як будуть боротися з поставками зброї з Ірану в РФВідео

08:53

Путін здивований провалом РФ, він може змінити цілі в Україні – директор розвідки СШАВідео

08:35

Іспанські поліцейські дізналися, звідки в посольство України надіслали лист з вибухівкою

08:34

Закидали коктейлями Молотова: на блогершу Стужук скоїли напад вночі

08:23

Не можна жаліти ваньку, кинутого на забій в холодний окопПогляд

08:21

"Гарантії безпеки для Росії": заява Макрона стала частиною інформаційної операції РФ – ISWВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти