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Діалог Києва з "ЛДНР" і відповідь РФ на "гарантії безпеки": підсумки розмови Путіна та Макрона

28 січня 2022, 16:44

Росія готова продовжувати перемовини в нормандському форматі, однак вимагає від Києва, мовляв, дискусії з "ЛДНР".

Путін, Макрон
Розмова Макрона та Путіна відбулася 28 січня / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 28 січня, провели телефонні перемовини. Як заявили в Кремлі, головною темою розмови стала ситуація з "гарантіями безпеки" Росії з боку Заходу. Також обговорювалися питання реалізації Мінських угод щодо Донбасу.

Глава РФ Путін вважає, що США та НАТО не відповіли на вимоги Росії щодо нерозширення Альянсу, відмови від розміщення ударних озброєнь біля російських кордонів і повернення інфраструктури Альянсу на позиції 1997 року. Москва збирається уважно вивчити отримані від Заходу документи перед тим, як заявити про свої дії у відповідь.

Крім того, у Кремлі, як і раніше, стверджують, що Київ, мовляв, повинен вести прямі перемовини щодо Донбасу з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР" на території ОРДЛО.

Опублікована позиція Кремля. У Єлисейському палаці наразі не коментували підсумки телефонних перемовин.

Заяви Путіна

Донбас

Російський президент заявив, що Україна, мовляв, повинна піти на реалізацію Мінських угод і діалог з "ДНР" і "ЛНР" щодо особливого статусу Донбасу. Росія, враховуючи факт зустрічі радників 26 січня, налаштована на подальше продовження перемовин щодо врегулювання конфлікту в рамках нормандського формату

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"Путін акцентував важливість неухильного виконання Києвом положень Мінського комплексу заходів та інших домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу. З урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", що відбулася у Парижі 26 січня, підтверджено настрій на подальшу роботу Росії та Франції у даному форматі", - зазначили в Кремлі.

"Гарантії безпеки" для Росії

Російський президент Путін вважає, що США та НАТО у своїх відповідях на вимоги РФ щодо гарантій безпеки не врахували вимоги Росії, пов'язані з нерозширенням Альянсу, відмовою від розміщення ударних озброєнь неподалік від кордонів Росії і повернення військової інфраструктури військово-політичного блоку Заходу до ситуації 1997 року, коли було підписано акт Росія – НАТО.читайте такожВторгнення РФ в Україну, НАТО і питання визнання "ЛДНР": головні заяви Блінкена та Лаврова

"В американській і натовській відповідях так і не були враховані такі принципові заклопотаності Росії, як недопущення розширення НАТО, відмова від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку у Європі на позиції 1997 року, коли було підписано основоположний акт Росія – НАТО", - заявили у Москві.

Також Путін сказав, що Захід не відповів на питання Москви про гарантії непосилення безпеки одних країн за рахунок інших.

Подальші дії Росії щодо ситуації з "гарантіями безпеки"

Глава РФ Путін сказав, що Москва ретельно вивчатиме отримані від Штатів і Альянсу відповіді на свої питання, і вже після цього вирішить, як діятиме надалі.

"Володимир Путін зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проекти угод про гарантії безпеки, після чого визначиться зі своїми подальшими діями", - додали в Кремлі.

Нагадаємо, 26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав російському МЗС письмові відповіді Штатів та Північноатлантичного альянсу на пропозиції Москви, пов'язані з "гарантіями безпеки" російській державі. У документі Вашингтона також підкреслена позиція України щодо питань безпеки.

Перемовини Заходу та Росії щодо гарантій безпеки

Російський МЗС 17 грудня минулого року оприлюднив два документи, які були ініційовані Москвою і передані на розгляд США – проект договору Росії та Штатів про гарантії безпеки і проект угоди щодо заходів забезпечення безпеки Сполучених Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу.

Росіяни вимагали, щоб Росія отримала гарантії щодо нерозширення НАТО на схід і стосовно відмови України від вступу до Північноатлантичного альянсу.

30 грудня 2021 року відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Сторони обговорили "гарантії безпеки" і питання України. Вони домовилися продовжити перемовини в новому році.

У період з 10 по 13 січня відбулася серія перемовин щодо безпеки за участю представників США, НАТО та Росії. Дискусії проходили на тлі стягування Росією військ до кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО російським рубежам.

Представниця Штатів на перемовинах, заступниця держсекретаря Венді Шерман сказала, що Вашингтон не піде на поступки Москві щодо нерозширення НАТО і відмови України від євроатлантичної інтеграції.

Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив, що Росія не збирається нападати на Україну, однак вимагає від Штатів гарантій, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не вступлять до НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг зазначив, що блок не готовий піти на поступки Росії щодо територіальної цілісності і суверенітету України, Грузії та Молдови. Держави можуть вступити до НАТО, а у Росії немає права на блокаду їх політики щодо інтеграції до Альянсу.

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