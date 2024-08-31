Тегеран істерить через підозру Києва генералу КВІР, який допомагав РФ бити дронами

В Ірані заявили, що нібито дотримуються "принципової позиції" і виступають проти війни.

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Іран звинуватили в допомозі РФ із запуском дронів по Україні / Колаж defence-ua com, Pixabay, УНІАН

Іран заперечує офіційну інформацію України про те, що один із бригадних генералів Корпусу вартових ісламської революції у 2022 році на окупованій частині України займався навчанням російських військових.

Представник іранського Міністерства закордонних справ Насер Канаані назвав "безпідставними" заяви про те, що іранський офіцер перебував в Україні для навчання російських військ, і додав, що вони робляться "з конкретними політичними мотивами і цілями".

За його словами, Тегеран нібито дотримується "принципової позиції" і виступає проти війни, закликає "зупинити конфлікт і вирішити суперечки між Росією та Україною мирним шляхом".

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Деталі обвинувачення іранському топгенералу

Зазначимо, що раніше Офіс генерального прокурора заявив про оголошення підозри іранському бригадному генералу.

За даними слідства, що у вересні 2022 року підозрюваний прибув до тимчасово окупованого Криму на чолі делегації з восьми іранських інструкторів, які навчали росіян використовувати іранські дрони та "брали безпосередню участь" у їхньому запуску по цілях в Україні.

/ gp.gov.ua

Військова допомога Ірану РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Іран продовжить озброювати РФ. Головну роль в управлінні Іраном відіграє духовний лідер - аятола Алі Хаменеї, нагадав Олександр Кочетков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Іран передав Росії балістику для ударів до 700 км. Іран стає все більш важливим постачальником і також отримав вигоду з цих відносин.

Як повідомлялося раніше, Росія допомагає Ірану поліпшити його можливості зі збору супутникових даних і пропонує допомогу Тегерану в галузі ракет, протиповітряної оборони та військової електроніки. Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35. Також країна хоче закупити іншу військову техніку, зокрема радари та ударні вертольоти.

/ Инфографика: Главред

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