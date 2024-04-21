Росія могла недоотримати від Ірану 'Шахеди': Коваленко назвав ознаки

Протягом третього тижня квітня нальоти "Шахедів" різко скоротилися, Україною було збито 100% випущених БПЛА. Загалом за місяць ворог застосував 265 дронів-камікадзе.
Як поділився військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, скорочення використання дронів, найімовірніше, пов'язане з конфліктом на Близькому Сході та поставками дронів, які застопорилися у зв'язку з ними.
"Це вкотре вказує на той факт, що у Росії немає виробництва готової продукції, яка б забезпечувала повністю потребу окупантів щодо ударів по Україні, і зберігається гостра залежність від Ірану", - зазначив Коваленко.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Удари Росії по Україні - останні новини
У неділю, 21 квітня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Загарбники вдарили балістикою і цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
Також РФ у ніч на 20 квітня вдарила ракетами по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА повідомив, що російські загарбники атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.
А ось 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Повідомлялося, що після збиття бомбардувальника інший літак, що летів за ним, розвернувся.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Києві ще кілька станцій метро готують до закриття: подробиці
- "Готовий обговорити": Зеленський зробив несподівану заяву щодо "плану Трампа"
- Данія, яка обіцяла літаки Україні, продала частину F-16 Аргентині: у МЗС роз'яснили
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред