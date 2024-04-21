Росія могла недоотримати від Ірану 'Шахеди': Коваленко назвав ознаки

Постачання дронів, очевидно, застопорилося.

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РФ все ще залежить від іранських поставок дронів / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Протягом третього тижня квітня нальоти "Шахедів" різко скоротилися, Україною було збито 100% випущених БПЛА. Загалом за місяць ворог застосував 265 дронів-камікадзе.

Як поділився військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, скорочення використання дронів, найімовірніше, пов'язане з конфліктом на Близькому Сході та поставками дронів, які застопорилися у зв'язку з ними.

"Це вкотре вказує на той факт, що у Росії немає виробництва готової продукції, яка б забезпечувала повністю потребу окупантів щодо ударів по Україні, і зберігається гостра залежність від Ірану", - зазначив Коваленко.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари Росії по Україні - останні новини

У неділю, 21 квітня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Загарбники вдарили балістикою і цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Також РФ у ніч на 20 квітня вдарила ракетами по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА повідомив, що російські загарбники атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.

А ось 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Повідомлялося, що після збиття бомбардувальника інший літак, що летів за ним, розвернувся.

Основні характеристики Шахедів / Інфографіка: Главред

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