Іран продовжить озброювати РФ: чому загибель Раїсі нічого не змінить – думка

Головну роль в управлінні Іраном відіграє духовний лідер - аятола Алі Хаменеї, нагадав Олександр Кочетков.

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Іран продовжить співпрацю з Москвою / Колаж: Главред, Фото: pixabay, УНІАН

Унаслідок загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі в цій країні нічого не зміниться, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Як пише він у колонці на Главреді, президент в Ірані особливо ні на що не впливає і вважається суто офіційною фігурою.

"Головну роль в управлінні Іраном відіграє духовний лідер - аятола Алі Хаменеї. Якби загинув аятола Хаменеї, це була б проблема, тому що від нього залежить дуже багато чого. А таких, як президент Ірану, там скільки завгодно, тому протягом кількох годин знайдуть нового. Тому жодних змін у політиці Ірану не буде", - переконаний експерт.

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На його думку, із загибеллю Раїсі також нічого не зміниться у співпраці Ірану та Росії - Москва й надалі отримуватиме від Тегерана зброю.

"Такі питання в Ірані вирішує аятола Хаменеї, а також керівництво Корпусу вартових Ісламської революції, а не президент. Оскільки ті люди, які в Ірані ухвалюють рішення, не постраждали, нічого не зміниться", - вважає аналітик.

Водночас він вказав, що загибель президента Ірану Раїсі є випадковістю, бо вона не схожа на замовне вбивство.

"Воно завжди характеризується надійністю: система вбивства вибудовується таким чином, щоб з імовірністю 90% і вище ціль була знищена. А якщо десь у тумані вертоліт кудись врізається і падає, це абсолютно неконтрольований процес, і результат тут не гарантований", - пояснив політолог.

Водночас він вважає, що після замаху на Роберта Фіцо і загибелі Раїсіс не всі "друзі Путіна можуть спати спокійно".

"Зокрема, Орбан: далеко не всі в Угорщині сприймають його самого і його позицію, тому він також може догратися. Тому Орбан, думаю, зараз буде дещо стриманішим у проголошенні підтримки Путіна. Незважаючи на те, що все, що сталося з Фіцо і Раїсі, було випадковістю, друзі Путіна обов'язково напружаться і будуть враховувати ці приклади", - додав Кочетков.

Авіакатастрофа з президентом Ірану - останні новини

19 травня з'явилося повідомлення, що в горах впав гелікоптер із президентом Ірану. В Ірані одразу організували пошуково-рятувальну операцію, яка ускладнювалася сильним туманом, а також суворими погодними умовами. Загалом брало участь 65 рятувальних загонів.

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, які посилалися на слова командувача Корпусу вартових Ісламської революції, у провінції Східний Азербайджан нібито було отримано сигнал гелікоптера і мобільного телефону одного з членів екіпажу.

Тегеран запросив у Анкари пошуково-рятувальний вертоліт нічного бачення. Туреччина, зі свого боку, додатково направила 32 альпіністів-рятувальників, 6 транспортних засобів, БпЛА Akıncı.

Також допомогти Ірану зголосився і російський диктатор Володимир Путін.

Уже о 6 ранку з'явилася інформація про те, що рятувальники виявили місце падіння вертольота.

Смерть президента також підтвердив віцепрезидент Ірану. Тим часом місцевий уряд готується до екстреного засідання.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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