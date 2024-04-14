150 ракет та 170 дронів: Іран завдав масованого удару по Ізраїлю - є прильоти

В ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю із застосуванням дронів та крилатих ракет. Всього було запущено майже 300 повітряних цілей, 99% з яких вдалось збити. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі.
"Це дуже важливе стратегічне досягнення. Іранська загроза зустріла повітряну і технологічну перевагу ЦАХАЛу в поєднанні з сильною бойовою коаліцією, яка разом перехопила переважну більшість загроз", - сказав він.
За його словами, Іран випустив 170 ударних дронів у бік Ізраїлю, проте жоден з них не потрапив у повітряний простір країни. Усі вони були збиті за межами Ізраїлю спільно з союзниками.
Також було запущено 30 крилатих ракет, але жодна з них не досягла повітряного простору Ізраїлю. За словами Хагарі, 25 з них були збиті ізраїльськими повітряними силами.
Хагарі повідомив, що Іран запустив 120 балістичних ракет у бік Ізраїлю. Багато з них були збиті системою протиракетної оборони дальнього радіусу дії "Стріла", хоча деяким ракетам вдалося обійти ізраїльську оборону і вдарити в авіабазу Неватім на півдні країни.
Хагарі зазначив, внаслідок удару по авіабазі Неватім не зафіксовано значних пошкоджень, авіабаза працює в штатному режимі.
"Іран думав, що зможе паралізувати базу і таким чином завдати шкоди нашим повітряним можливостям, але йому це не вдалося. Літаки ВПС продовжують злітати і приземлятися з бази і вирушати на наступальні і оборонні місії, в тому числі літаки "Адір" (F-35), які зараз повертаються з місії з оборони бази, і незабаром ви побачите, як вони приземляться", - каже він.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Атака на Ізраїль - реакція Байдена
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 квітня Іран здійснив атаку на Ізраїль за допомогою значної кількості безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та ракет.
Керівництво республіканців у Палаті представників США оголосило про намір провести невідкладне голосування щодо пакету підтримки для Ізраїлю у зв'язку з масованим повітряним ударом Ірану.
Президент США відруагував на атаку по Ізраїлю і провів термінову нараду зі своєю командою з національної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
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