Іран передав Росії балістику для ударів до 700 км - Reuters

Іран стає все більш важливим постачальником і також отримав вигоду від цих відносин.

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Іранські ракети Fateh - 110 і Zolfaghar можуть бути вже в руках у росіян / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот з відео

Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля" Fateh-110 / Zolfaghar дальністю до 700 км, повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел, у тому числі в Тегерані.

Поставки почалися на початку січня в результаті угоди між двома державами-терористами в кінці 2023 року.

Деякі ракети поставляються Росії через Каспійське море, інші - літаком. За словами співрозмовників агентства, "поставок буде більше".

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Вторгнення Росії в Україну змусило Кремль шукати нових постачальників зброї. До них, зокрема, входить Північна Корея, яка постачала Москві артилерійські снаряди.

Згідно з публікацією The Wall Street Journal, Москва ще недавно вела переговори з Іраном про постачання балістичних ракет малої дальності. Журналісти з посиланням на американських чиновників також відзначили, що Росія вже отримує пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї.

Росія тим часом допомагає Ірану поліпшити його можливості зі збору супутникових даних і пропонує допомогу Тегерану у сфері ракетобудування, протиповітряної оборони і військової електроніки. Наприклад, Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35. Також країна хоче закупити іншу військову техніку, в тому числі радари і ударні вертольоти.

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