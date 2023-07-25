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Як РФ зривала зернову угоду: в ГУР опублікували секретну доповідь для Кремля

Анна Ярославська
25 липня 2023, 11:26 оновлено 25 липня, 11:39
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Росіяни зривали "зернову угоду" в кілька етапів. Далі окупанти, ймовірно, будуть застосовувати ту саму тактику.
Володимир Путін, зерно
Заходи зі зриву зернової угоди були розбиті на кілька етапів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне управління розвідки опублікувало закриту доповідь для вищого військово-політичного керівництва Росії. У документі йдеться про технології, що застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору та в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

Згідно з доповіддю, так званий "спільний координаційний центр" бачив своїм головним завданням максимальне зменшення обсягу зерна, яке вивозилося в рамках зернової угоди.

"Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності з розробленими методичними документами по організації проведення інспекції судів. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в ініціативі для 46 суден та обмежено в русі 303 судна на загальний строк 342 доби", - йдеться у документі.

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Заходи щодо зриву зернової угоди були розбиті на кілька етапів.

На першому етапі з ініціативи російського диктатора Володимира Путіна було призупинено участь РФ у зерновій угоді з 29 жовтня по 3 листопада 2022 року. Це призвело до падіння обсягів вивезення зерна з 4,2 млн у жовтні до 2,6 - у листопаді.

Далі використовувалися заходи щодо обмеження допуску суден в порт Південний.

Це дозволило росіянам "ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити обсяг вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тонн вантажів".

Окрема увага в документі звертається на зрив поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми.

"Припинено спроби українців використати Чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих по лінії Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких судів проходила лише після подання письмових зобов'язань про неучасть в подібних акціях", - йдеться у документі.

Автори доповіді зазначають, що в майбутньому зможуть вирішувати подібні завдання дуже "ефективно та в найкоротші терміни".

У ГУР вважають, що в разі продовження зернової угоди, росіяни будуть використовувати весь накопичений "досвід" для ефективного зриву домовленостей.

Документ свідчить про те, що всі дії щодо зриву зернової угоди - це частина єдиного заздалегідь розробленого плану, а цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури - лише черговий крок у його реалізації.

РФ вийшла із зернової угоди

РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що Росія погрожує всім судам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які прямуватимуть до чорноморських портів України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна рахуватиме всі кораблі, що прямують до російських портів і портів на окупованих територіях, що перевозять військові вантажі.

Інші новини:

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