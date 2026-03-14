Таємниця Бенксі розкрита: ЗМІ назвали справжнє ім'я художника

Журналісти вивчили архівні матеріали, старі інтерв’ю, відкриті документи та свідчення людей, які були знайомі з художником.

Бенксі перетворив графіті з маргінального вандалізму на мистецтво

Під псевдонімом може ховатися художник із міста Брістоль

Протягом багатьох років особистість загадкового вуличного художника Бенксі залишалася однією з головних таємниць сучасного мистецтва. Однак тепер, за даними журналістського розслідування, його ім'я, ймовірно, вдалося встановити.

Як повідомляє агентство Reuters, під знаменитим псевдонімом може ховатися художник із британського міста Брістоль - Робін Ганнінгем. Саме там у 1990-ті роки почалася його творча кар'єра.

Журналісти вивчили архівні матеріали, старі інтерв'ю, відкриті документи та свідчення людей, знайомих з художником. На їхню думку, біографія Ганнінгема та обставини його життя найбільш точно збігаються з відомими фактами про Бенксі.

За даними розслідування, у певний період Ганнінгем міг змінити ім'я на Девід Джонс. Припускається, що це сталося на тлі спроб британських ЗМІ встановити особу відомого вуличного художника.

Також журналісти нагадали про один з епізодів, пов'язаний з його роботами в Україні. Наприкінці 2022 року до зруйнованого будинку в селі Горенка під Києвом під'їхала машина швидкої допомоги, з якої вийшли троє чоловіків. Вони приклали трафарети і почали малювати балончиками з фарбою, після чого на стіні з'явилося графіті із зображенням бородатого чоловіка у ванній. Пізніше стало відомо, що це одна з робіт Бенксі.

Ця робота була не єдиною. Сам художник підтвердив авторство семи графіті, створених у Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці.

Агентство нагадує, що Бенксі здобув світову популярність завдяки своїм роботам на стінах різних будівель. Багато з його графіті мають яскраво виражений політичний або соціальний зміст.

Про особу: Бенксі Бенксі — це псевдонім найвідомішого у світі анонімного художника стріт-арту, політичного активіста та режисера родом із Великої Британії. Бенксі використовує техніку трафаретного друку (трафарети), що дозволяє швидко наносити зображення та уникати арешту за вандалізм. Його роботи вирізняються сатирою, чорним гумором та гострими соціальними коментарями на теми війни, капіталізму та екології. Особистість художника офіційно не підтверджена. Найпопулярніша версія (підкріплена дослідженнями та нещодавніми розслідуваннями) стверджує, що під маскою ховається мешканець Брістоля Робін Ганнінгем. Інші теорії пов'язують його з Робертом Дель Ная з гурту Massive Attack. Свою діяльність Бенксі розпочав на початку 1990-х років у брістольському андеграунді. У 2022 році художник підтвердив авторство семи муралів у Києві та передмістях (Бородянка, Ірпінь, Горенка), присвячених війні. Бенксі перетворив графіті з маргінального вандалізму на дороге сучасне мистецтво, зберігши при цьому протестний дух. Для підтвердження автентичності його робіт існує спеціальна організація Pest Control.

