Таємниця Бенксі розкрита: ЗМІ назвали справжнє ім'я художника

Віталій Кірсанов
14 березня 2026, 19:11
Журналісти вивчили архівні матеріали, старі інтерв’ю, відкриті документи та свідчення людей, які були знайомі з художником.
ЗМІ назвали справжнє ім'я художника Бенксі / колаж: Главред, фото: instagram.com/banksy

Коротко:

  • Бенксі перетворив графіті з маргінального вандалізму на мистецтво
  • Під псевдонімом може ховатися художник із міста Брістоль

Протягом багатьох років особистість загадкового вуличного художника Бенксі залишалася однією з головних таємниць сучасного мистецтва. Однак тепер, за даними журналістського розслідування, його ім'я, ймовірно, вдалося встановити.

Як повідомляє агентство Reuters, під знаменитим псевдонімом може ховатися художник із британського міста Брістоль - Робін Ганнінгем. Саме там у 1990-ті роки почалася його творча кар'єра.

Журналісти вивчили архівні матеріали, старі інтерв'ю, відкриті документи та свідчення людей, знайомих з художником. На їхню думку, біографія Ганнінгема та обставини його життя найбільш точно збігаються з відомими фактами про Бенксі.

За даними розслідування, у певний період Ганнінгем міг змінити ім'я на Девід Джонс. Припускається, що це сталося на тлі спроб британських ЗМІ встановити особу відомого вуличного художника.

Також журналісти нагадали про один з епізодів, пов'язаний з його роботами в Україні. Наприкінці 2022 року до зруйнованого будинку в селі Горенка під Києвом під'їхала машина швидкої допомоги, з якої вийшли троє чоловіків. Вони приклали трафарети і почали малювати балончиками з фарбою, після чого на стіні з'явилося графіті із зображенням бородатого чоловіка у ванній. Пізніше стало відомо, що це одна з робіт Бенксі.

Ця робота була не єдиною. Сам художник підтвердив авторство семи графіті, створених у Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці.

Агентство нагадує, що Бенксі здобув світову популярність завдяки своїм роботам на стінах різних будівель. Багато з його графіті мають яскраво виражений політичний або соціальний зміст.

Як писав Главред, в Україні народилося багато видатних художників, проте деяких із них ми тільки починаємо відкривати. Світ знає одного з художників під ім'ям Никифор Криницький, а в документах він фігурував як Епіфаній Дровняк. Художник з'явився на світ 21 травня 1895 року в курортному містечку Криниця на Лемківщині. Його життя нагадує сюжет кінострічки: сирітство, нестатки та неймовірна геніальність, яка проросла попри всі труднощі.

Казимир Малевич — один із найкультовіших художників усіх часів, чия картина "Чорний квадрат" перевернула саме уявлення про мистецтво. Однак, навіть попри те, що він працював і в Петербурзі, і викладав у Росії, сам Малевич неодноразово підкреслював свою українську ідентичність — і через мову, і через мистецтво. Наприклад, у 1920-х роках він повернувся до Києва, де активно взаємодіяв з українськими художниками, зокрема з Михайлом Бойчуком.

Раніше чоловік і жінка, пов’язані протягом цілого року, розповіли про те, що вони відкрили для себе під час цієї дивної співпраці. У 1983-1984 роках художники Течінг Хсіє та Лінда Монтано реалізували один із найрадикальніших перформансів у сучасному мистецтві — вони провели рік, пов'язані між собою 2,5-метровою мотузкою, але без права торкатися одне одного.

Про особу: Бенксі

Бенксі — це псевдонім найвідомішого у світі анонімного художника стріт-арту, політичного активіста та режисера родом із Великої Британії.

Бенксі використовує техніку трафаретного друку (трафарети), що дозволяє швидко наносити зображення та уникати арешту за вандалізм. Його роботи вирізняються сатирою, чорним гумором та гострими соціальними коментарями на теми війни, капіталізму та екології.

Особистість художника офіційно не підтверджена. Найпопулярніша версія (підкріплена дослідженнями та нещодавніми розслідуваннями) стверджує, що під маскою ховається мешканець Брістоля Робін Ганнінгем. Інші теорії пов'язують його з Робертом Дель Ная з гурту Massive Attack.

Свою діяльність Бенксі розпочав на початку 1990-х років у брістольському андеграунді.

У 2022 році художник підтвердив авторство семи муралів у Києві та передмістях (Бородянка, Ірпінь, Горенка), присвячених війні.

Бенксі перетворив графіті з маргінального вандалізму на дороге сучасне мистецтво, зберігши при цьому протестний дух. Для підтвердження автентичності його робіт існує спеціальна організація Pest Control.

