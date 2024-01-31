Суд ООН виніс перше рішення проти Росії: ЗМІ називають це "історичним днем"

Позов України було подано ще у 2017 році, а стосувався він епізодів початку збройної агресії РФ на Донбасі та у Криму.

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Суд близький до визнання Росії міжнародним злочинцем з 2014 року / Колаж: Главред, фото: Bundeswehr, УНІАН, ua.depositphotos.com

Міжнародний суд ООН у середу, 31 січня, визнав Росію державою-порушницею щодо освіти в Криму та підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму.

Як пише Європейська правда, позов був поданий щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

Зокрема, суд визнав, що Росія не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна. Також в ООН підтвердили, що Кремль порушив свої зобов’язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти.

"Було зниження (вивчення української мови - Главред) на 80% у перший рік (після окупації Криму), і ще на 50% у подальший. Навіть зважаючи на те, що був суттєвий відплив українських родин на материкову Україну, Суд не вважає це обґрунтуванням різкого зменшення обсягу навчання на 90%", - цитує "ЄП" президентку Суду Джоан Доног’ю.

Однак Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ, бо, як стверджують журналісти, не врахував надання Москвою військової техніки й озброєння бойовикам. Крім того, суд ООН вважає недоведеним порушення Росією міжнародного права під час заборони діяльності Меджлісу.

Міжнародний суд при цьому не задовольнив українські вимоги про відшкодування, а лише зобовʼязав Росію виконувати конвенції, пише, своєю чергою, Голос Америки.

Подробиці позову України

Україна внесла позов проти Росії про порушення одразу двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про расову дискримінацію - ще у 2017 році. Адже за факт агресії чи окупації, згідно з міжнародним правом, поки покарання не передбачено.

Саме за конвенцію про порушення расової дискримінації перемога України є найбільш впевненою, йдеться у публікації "Європейської правди". Бо попри назву, ця конвенція ООН передбачає заборону утисків та обмежень також за національною та етнічною ознаками, а таких прикладів в окупованому Криму просто безліч.

Частину звинувачень України з конвенцією про фінансування тероризму Судом було відхилено через суперечність, згідно з якою Україна сама стверджувала, що ніяких "ЛДНР" "не існувало", водночас вони виступали збройними угрупуваннями, фінансованими Росією.

Що далі

Для України достатньою перемогою у Суді буде принаймні часткове визнання провини Росії за цими двома конвенціями, вказують журналісти "ЄП". У такому разі це буде першеобов’язковедлявизнанняусімсвітомрішення: Росія є міжнародним злочинцем ще від 2014 року; бо досі таких рішень не існувало.

Тож у разі перемоги України надалі усіміжнародні рішення можуть посилатися на нього.

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