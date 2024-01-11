Нещадна війна: в ООН назвали кількість загиблих цивільних від рук Росії

В Організації об'єднаних націй назвали чисельність людей, яких окупанти позбавили життя.

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В ООН назвали кількість загиблих цивільних від рук Росії / колаж: Главред, фото: УНІАН, PEXELS

У звіті ООН з'явилася сумна для України цифра. У відомстві назвали число загиблих українців за час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомила директор Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну.

Тільки лише з кінця грудня 2023 року від російських атак загинули 125 людей. Всього за офіційними даними з початку війни в лютому 2022 року від рук Росії пішли з життя понад 10 200 мирних жителів. Також отримали поранення понад 19 300 осіб.

У звіті повідомляється, що підтверджена офіційна кількість цивільних, убитих Росією в Україні перевищила 10 тисяч людей, при цьому 575 з них - діти. Також там заявили, що з кінця грудня 2022 року по нинішній час отримали поранення ще 550 осіб.

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Представниця ООН крім іншого додала, що остання хвиля атак з боку РФ ускладнила операції з надання допомоги і нашкодила гуманітарним співробітникам.

"Міжнародне гуманітарне право повинно суворо дотримуватися в будь-який час. Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє здійснювати напади на цивільних осіб і цивільні об'єкти, а також невибіркові напади. Крім того, під час військових операцій необхідно постійно дбати про захист цивільного населення і цивільних об'єктів", - написано в заяві Восорну.

Атаки на Україну

Увечері 10 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ракетами з-300. В результаті 11 людей постраждали, серед них-журналісти турецького видання. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що дві російські ракети вдарили по готелю в центрі Харкова.

Також, пізно ввечері 9 січня російські окупанти завдали ракетний удар по Харкову. Зокрема, РФ вдарила по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Було пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Вночі та вранці 8 січня країна-агресор масовано атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Російські загарбники в цілому застосували 59 засобів повітряного нападу. У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Кривому Розі були вибухи.

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