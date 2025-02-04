'Це було пунктом плану': в ОП здивували заявою про передачу Трампу рідкоземельних металів

Дональд Трамп хоче отримати доступ до рідкоземельних металів у обмін на допомогу Україні.

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Чи погодиться Україна віддати Трампу рідкоземельні метали / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, depositphotos.com/ua

Що відомо:

Трамп хоче отримати українські рідкоземельні метали в обмін на допомогу

Україна готова піти на такий крок

Президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на допомогу від Америки. Україна може на це погодитись. Відповідна ідея про спільне видобування металів фігурувала навіть у "плані перемоги" Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

Зазначається, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

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"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкісноземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", – йдеться у повідомленні.

Водночас спершу Україні будуть необхідні гарантії безпеки, щоб гарантувати захист рідкоземельних ресурсів.

Допомога Україні в обмін на природні ресурси - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у листопаді минулого року журналісти Financial Times писали, що план перемоги Зеленського передбачає, зокрема, і доступ США до природних ресурсів України в обмін на військову допомогу. Також Київ нібито запропонував американцям замінити війська Штатів у Європі на українські військові сили.

Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю CBS News говорив, що Україна має критично важливі мінерали на $10-12 трильйонів. За його словами, Україна може стати найкращим бізнес-партнером, тому потрібно забезпечити Києву перемогу у війні з РФ.

Трамп може домовитися про "вигідну" для України і США мирну угоду, якщо йтиметься про сировину вартістю 7 трильйонів доларів, також говорив Ліндсі Грем. Трампа можуть зацікавити низка стратегічних ресурсів.

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