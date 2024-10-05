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"Країна-ізгой": в Індії жорстко попередили РФ щодо застосування ядерної зброї

Олексій Тесля
5 жовтня 2024, 15:14
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У разі застосування ядерної зброї, РФ потрапить під тиск не тільки Заходу, а й своїх союзників із країн Глобального Півдня, натякнув Канвал Сібал.
Канвал Сібал
Канвал Сібал попередив РФ про наслідки застосування ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook/Indddiplomats

Колишній заступник голови індійського МЗС і експосол Індії в Росії Канвал Сібал прокоментував імовірність застосування країною-агресором РФ ядерної зброї на тлі перегляду диктатором Володимиром Путіним ядерної доктрини.

Він попередив кремлівську верхівку про те, що, якщо РФ перша застосує ядерну зброю, тоді Москва втратить підтримку на Глобальному Півдні.

"Неприйняття ідеї застосування ядерної зброї глибоко вкоренилося в настроях світової громадськості не сьогодні. З часів Хіросіми і Нагасакі ядерна зброя у світі жодного разу не застосовувалася", - каже індійський дипломат.

Він нагадав про те, що ядерні катастрофи на Чорнобильській АЕС і Фукусімі показують, наскільки громадськість налякана наслідками ядерного вибуху.

"Це були нещасні випадки, інциденти, пов'язані з мирним використанням ядерної енергії. Однак навмисне застосування ядерної зброї у військових цілях абсолютно відрізняється від ядерної аварії", - зазначив співрозмовник.

Що означають зміни у ядерній доктрині Росії

Пункт про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти нібито "агресії" неядерних країн за підтримки ядерних, в тому числі, означає формальну легітимізацію удару по Україні.

Україна не володіє ядерною зброєю, однак, за логікою російської пропагандою, її військові зусилля підтримує НАТО, члени якого володіють ядерною зброєю.

Водночас він прямо попередив режим Путіна про те, що в разі застосування ядерної зброї, РФ стане "країною-ізгоєм".

"Навіть якщо залишити осторонь питання про те, чи може застосування Росією або будь-якою іншою країною ядерної зброї зрештою призвести до знищення людства, треба розуміти, що країна, яка першою завдасть ядерного удару, поставить себе на місце міжнародного ізгоя", - переконаний колишній посол Індії в РФ.

При цьому він також натякнув, що в разі застосування ядерної зброї, РФ потрапить під тиск не тільки Заходу, а й своїх союзників із країн Глобального Півдня.

"Вона зазнає остракізму навіть з боку своїх друзів, оскільки вони не побачать виправдання в застосуванні ядерної зброї для запобігання нападу звичайними засобами <...> Росія не може ігнорувати цю реальність. Ціна, яку їй доведеться заплатити за розрив своїх зв'язків із Глобальним Півднем за всіма напрямами, зокрема й на економічному фронті, буде дуже високою. Росія, яка вже перебуває під тиском Заходу, зіткнеться з тиском і з боку Глобального Півдня", - додав Сібал.

Дивіться відео - чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю:

Раніше Володимир Зеленський запропонував провести другий Саміт миру в Індії. Другий Саміт миру має відбутися в одній із країн глобального півдня, каже президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Один із можливих варіантів - удари агресора Росії по британських військових об'єктах поблизу своєї території.

Як повідомлялося раніше, Микола Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом. Він повідомив, що Путін переляканий через те, що ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації і операція в Курській області може тривати і розширюватися.

'Країна-ізгой': в Індії жорстко попередили РФ щодо застосування ядерної зброї
/ Инфографика: Главред

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