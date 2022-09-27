У НАТО оцінили ризики застосування Росією ядерної зброї проти Укріани

Столтенберг оцінив ймовірність застосування рф ядерної зброї / Фото Reuters

Імовірність застосування Росією ядерної зброї не є занадто високою, але до погроз слід ставитися серйозно, йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

За його словами, Росія продовжує вдаватися до ескалації конфлікту з Україною, проводячи псевдореферендуми, погрожуючи ядерною зброєю і оголошуючи мобілізацію, оскільки це "призведе до ще більшої кількості страждань".

"Будь-яке застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним, це змінить природу конфлікту, і Росія має знати, що про ядерну війну не можна навіть думати. Я не кажу, що дуже велика ймовірність того, що вона буде застосовано, але я кажу, що коли ми бачимо, що Росія і Путін знову і знову повторюють риторику про ядерну зброю, це те, що ми маємо сприймати серйозно", - підкреслив Столтенберг.

Він підкреслив, що застосування ядерної зброї "матиме низку наслідків для Росії".

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав голова Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ має тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прес-секретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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