Якщо Путін застосує ядерну зброю, сили НАТО знищать війська Путіна в Україні – Піонтковський

Путін шантажував Захід ядерною зброєю 15 років, але США набридло постійно поступатися - політолог / УНІАН, ua.depositphotos.com

Захід довго не приймав Україну до НАТО і проявив слабку позицію в ситуації з анексією Криму. Однак США набридло поступатися. Тепер, якщо Путін застосує ядерну зброю, сили Північноатлантичного альянсу протягом півгодини знищать Чорноморський флот РФ і за декілька днів розтрощать війська Росії на території української держави. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що Захід не хотів зв'язуватися з Росією, оскільки Москва погрожувала застосуванням ядерної зброї. Саме цьому була така слабка реакція на анексію Криму, а Україну не приймали до НАТО. Такий шантаж давав результат 15 років.

Наразі ситуація змінилася - Путін у разі застосування ядерної зброї отримає відповідь.

"Але зараз зовсім інші часи, американцям набридло без кінця поступатися. На вищому рівні США, включаючи заяви Байдена, Путіну чітко дали зрозуміти, що у разі використання ним ядерної зброї – він отримає своє", - вважає Піонтковський.

Штати розробили ефективний механізм відповіді.

"Наскільки я можу аналізувати те, що обговорюють в американській пресі, США вже розробили чіткий протокол відповіді на можливе застосування ядерної зброї Росією", - сказав експерт і додав, що Захід не відповідатиме тим же ядерним ударом.

За словами політолога, план західного світу полягає у знищенні Чорноморського флоту Росії і всього російського угруповання військ на території України. Перший варіант реалізують за 30 хвилин, а другий – протягом декількох днів.

"Якщо Росія застосує ядерну зброю, протягом півгодини всі сили НАТО можуть знищити весь Чорноморський флот Росії, а протягом декількох днів сили НАТО можуть знищити всіх росіян зі зброєю на території України. Потрібно розуміти, що Захід готовий до такої відповіді", – підкреслив Андрій Піонтковський.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня пригрозив застосуванням ядерної зброї у разі, мовляв, загрози територіальній цілісності країни-агресора. Москва збирається визнати свої "референдуми" в окупованих районах Донбасу, Херсонської та Запорізької областей України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак він не виключає такого агресивного кроку з боку Москви.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав гарант.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін зробить хоч крок до застосування ядерної зброї, світ миттєво відповість. І сам Путін вже про це попереджений.

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