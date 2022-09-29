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НАТО вдарить авіацією і ракетами по РФ, якщо Путін застосує ядерну зброю – МЗС Польщі

29 вересня 2022, 16:59

У разі нанесення президентом РФ ядерного удару, Північноатлантичний альянс може ввести свої війська в Україну.

НАТО, ядерное оружие, владимир путин
НАТО вдарить авіацією і ракетами по РФ, якщо Путін застосує ядерну зброю – МЗС Польщі/ Reuters, УНІАН, Кореспондент

Якщо російський диктатор Володимир Путін завдасть ядерного удару по Україні, НАТО може здійснити удар у відповідь по території РФ ракетами та авіацією.

При цьому Північноатлантичний альянс може вдарити не обов’язково з території України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю радіо RMF FM.

"Світ рішуче – за погодженням із США – відреагує на можливу ядерну атаку в Україні, здійснену Росією", – наголосив глава МЗС.

Також він зазначив, що у такому разі не можна відкидати варіанту, що НАТО може ввести свої війська на територію України. Але це не буде "необхідною процедурою", каже Рау, адже Альянс може вдарити і звичайним озброєнням – авіацією чи ракетами – і не з території України.

Ядерний шантаж Путіна

Раніше російський диктатор Володимир Путін знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід", і цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе засоби".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

Колишній агент ЦРУ Роберт Бер зазначає, що російський диктатор Путін уже загнаний у глухий кут. Проте він не поступиться і не погодиться на деескалацію. Тому вся ця ситуація збільшує ризик застосування Путіним ядерної зброї.

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