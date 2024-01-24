США виділять Україні майже 12 млрд доларів: куди підуть гроші

Джанет Йеллен "наголосила на важливості вжиття Конгресом заходів щодо фінансової підтримки України якнайшвидше".

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Джанет Йеллен запевнила, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

США мають намір виділити Україні бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Гроші спрямують на покриття витрат українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен під час віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Як пише Reuters, заяві Міністерства фінансів США йдеться, що Йеллен "підкреслила важливість ухвалення Конгресом заходів щодо фінансової підтримки України якомога швидше".

У США сподіваються, що інші країни наслідуватимуть приклад і допоможуть Україні. За прогнозами, "країни-донори" забезпечать приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році, яке підтримує життєво важливі урядові операції, включаючи лікарні, школи та служби екстреного реагування.

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"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхом на полі бою. Це також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн", - заявили в Мінфіні США.

"Надання фінансової підтримки Україні допоможе Україні виграти війну і просуне інтереси національної безпеки США в усьому світі", - додали в казначействі.

Військова допомога США

Бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту, тому Конгрес США має прискорити рішення про продовження військової підтримки Києва. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше президент США Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу і членами комітетів палати представників, щоб обговорити необхідність виділення допомоги Україні. Байден закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки Києва і послати потужний сигнал про рішучість США.

Раніше представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, оскільки прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння.

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