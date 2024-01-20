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Контрнаступ ЗСУ був цілком успішним - Єрмак

Анна Ярославська
20 січня 2024, 13:34
За словами глави ОП, не можна забувати ані про дефіцит боєприпасів і протимінних машин, ані про те, що противник завжди мав перевагу в повітрі.
Андрій Єрмак, ВСУ
Андрій Єрмак заявив, що ЗСУ провели вдалий наступ у 2023 році / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Глава Офісу президента прокоментував контрнаступ ЗСУ у 2023 році та назвав його цілком успішним з урахуванням тих можливостей, які були в українських військових.

"З урахуванням наданих можливостей (зброя, отримана від західних союзників), контрнаступ був цілком успішним. Давайте не будемо забувати, що Україна – це не Росія, для нас життя нашого народу має величезну цінність. Ми не використовуємо солдатів в якості (гарматного) м'яса", - сказав Єрмак в інтерв'ю іспанській газеті El Mundo.

Він зазначив, що не можна забувати ні про наш дефіцит боєприпасів і протимінних машин, ні про те, що противник завжди мав перевагу в повітрі.

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"Більше того, повторюю, ми знищили потенціал російського флоту на Чорному морі, і це теж було частиною контрнаступу. Ми завжди дякуємо нашим партнерам, але я пам'ятаю, як Черчілль сказав (у 1941 році): "Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу", - сказав глава ОП.

Єрмак акцентував на тому, що війна не заморожена.

"Ми не збираємося зупинятися, поки не виграємо та не звільнимо всі наші території (...) Іноді ми переходимо від наступу до оборони упродовж декількох місяців, але не збираємося зупинятися", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ 2024

Колективний Захід на чолі з США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою Українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

Журналісти CNN писали про те, що Україна в поточному році працюватиме над посиленням своєї оборонно-промислової бази. Суттєвих просувань на фронті не очікується як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів агресора Росії. У 2025 році українські війська можуть піти в наступ, однак на півдні просування можливо щонайменше через два роки.

Якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну протягом декількох тижнів, в кращому випадку - місяців. Про це заявили головні помічники президента США Джо Байдена на приватній зустрічі в середу, 17 січня. Про це повідомив американський канал NBC News з посиланням на власні джерела.

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