"Наступні місяці будуть критичними для України": у Байдена закликали Конгрес діяти

Окупанти продовжують атакувати Україну дронами і ракетами. При цьому запаси боєприпасів у ЗСУ скорочуються. Командуванню доводиться ухвалювати складні рішення.

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Джон Кірбі заявив, що найближчі місяці будуть критичними для України / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту, тому Конгрес США повинен прискорити рішення про продовження військової підтримки Києва. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Наступні кілька місяців будуть критичними для України"" - сказав представник адміністрації США, передає Укрінформ.

Кірбі зазначив, що окупанти продовжують атакувати Україну безпілотниками і ракетами. Українському командуванню вже зараз доводиться ухвалювати складні рішення про те, яку зброю і боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

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При цьому країна-агресор і окупант продовжує отримувати допомогу від Ірану та Північної Кореї, зокрема і балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

Кірбі додав, що адміністрація США прагне до перемоги України. Зокрема, президент США Джо Байден ясно заявив, що Україна повинна стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

"І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів", – резюмував представник адміністрації США.

Як повідомляв Главред, американський канал NBC News з посиланням на власні джерела писав про те, що якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну впродовж декількох тижнів, в кращому випадку - місяців.

Журналісти Financial Times писали про те, що Кремль виношує "плани" про новий наступ на Україну, який може бути реалізований вже влітку. Мета Москви - повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Можливо, Кремль спробує захопити Харків і навіть Київ. Українська армія, ймовірно, змінить стратегію та перейде до "активної оборони", щоб перейти в контрнаступ в 2025 році.

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