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Розкол у Кремлі: військовий експерт заявив, що Путін втрачає "праву руку"

13 січня 2022, 09:47

Глава МЗС Росії Сергій Лавров більше не з Путіним, адже для глави російської дипломатії нові санкції США можуть виявитися досить болючими.

Путін, Лавров
У Путіна і Лаврова почалися розбіжності, вважає Олег Жданов / Фото Reuters

У президента Росії Володимира Путіна і глави російського МЗС Сергія Лаврова виникли розбіжності. "Незмінна права рука глави Кремля" дистанціювався від гучних політичних заяв. Таким чином, Путін може втратити свою "праву руку" на міжнародній дипломатичній арені.

Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, пише Obozrevatel.

Він звернув увагу, що 17 грудня ультиматум США оголосив не глава російського МЗС, а його заступник Сергій Рябков. Він же відправився і на зустріч робочих груп двох країн.

"Тобто Лавров дистанціювався від жорстких ультиматумів Заходу", – зазначив експерт.

На його думку, це означає, що в "стані Путіна пішов ще один розкол, причому, дуже серйозний, по лінії міжнародних відносин". Жданов вважає: тепер можна зробити висновок, що Сергій Лавров більше не з Путіним.

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Для глави російської дипломатії нові санкції, які обіцяють запровадити проти Росії у Вашингтоні, можуть виявитися досить болючими, додав військовий експерт. Відомо, що сім'я Лаврова вже 20 років проживає в Сполучених Штатах, а його дочка та онуки є громадянами цієї країни.

"Він (Лавров, - ред.) прикупив їм досить непогану мережу супермаркетів. Як думаєте, ФБР скористається цим? Звичайно! Лавров не бажає бути ізгоєм. Як я розумію, на пенсію він збирається виїхати до дочки", - припустив експерт.

Він же зазначив, що Лавров добре розуміє, що після такого аргументу слід "або вплутуватися в бій, або йти". Поки про відставку Лаврова не йдеться, але в цілому його позиція "дуже показова".

Переговори США та Росії

10 січня відбулися перші переговори з питань безпеки США і РФ. Американську делегацію представляла заступник держсекретаря Венді Шерман, а Москву – заступник голови МЗС Сергій Рябков.

Штати попередили Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну, а також не гарантували росіянам невступ Києва в НАТО і скорочення чисельності своїх військ в Європі.

Втім, американці готові вести з росіянами подальшу розмову з питань розміщення ракет, озброєнь і обмеження військових навчань. Однак обговорюватися такі аспекти будуть лише в разі дзеркальних поступок з боку Росії.

Тим часом влада Росії вимагає гарантій від Сполучених Штатів, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков після переговорів у Женеві заявив, що це питання національної безпеки країни.

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