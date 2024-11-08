США підтримають переговори Києва і Москви, але є умова

Путін погодиться на переговори, за яких він би "отримав усе, що хоче, а Україна не отримала нічого з того, на що має право за законом".

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Метью Міллер відповів, чи підтримають Штати переговори між Києвом і Москвою / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Коротко:

У США визнають право України щодо початку переговорів із РФ

Путін не відмовився від своєї мети поглинати території України

США готові підтримати переговори між Україною та Росією, якщо президент Володимир Зеленський висловить готовність до цього. Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Такою була наша політика - наша давня політика, що саме президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів. Це не те, до чого ми чи будь-яка інша країна маємо його підштовхувати", - наголосив він на брифінгу.

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Міллер додав, що США підтримають Зеленського в будь-якому процесі, "спрямованому на забезпечення справедливого і міцного миру, але це, врешті-решт, його рішення".

"Але як завжди - і ви можете просто подивитися на заяви, які він (глава Кремля Володимир Путін, - ред.) продовжує робити - ми не побачили жодних ознак того, що Путін готовий відмовитися від своєї мети продовжувати поглинати українську територію", - зазначив він.

Також Міллер висловив упевненість у тому, що Путін погодиться на переговори, за яких він би "отримав усе, що хоче, а Україна не отримала нічого з того, на що має право за законом".

"Але це не ті переговори, в яких зацікавлений президент Зеленський, та й не повинен бути зацікавлений", - резюмував представник Держдепартаменту.

План перемоги України / Інфографіка: Главред

Переговори України та Росії - останні новини

Російський диктатор Володимир Путін укотре заявив про нібито свою готовність розпочати мирні переговори з Україною. Господар Кремля стверджує, що говорити про припинення війни необхідно. Однак не на базі "хотілок Києва", а на основі Стамбульських угод.

Президент РФ також вважає, що Москва і Київ нібито ще можуть побудувати "добросусідські відносини". Але є умова.

Аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон вважає, що ще до інавгурації між Дональдом Трампом і Росією можуть розпочатися непублічні переговори, за підсумками яких Україні представлять проєкт угоди, на яку вона може погодитися чи ні.

Главред писав, що сам Трамп відразу ж після перемоги на виборах заявив, що збирається зупинити всі війни. За даними джерел The Wall Street Journal, в адміністрації обраного президента США обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

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