Трамп може почати 'таємні' переговори з РФ та запропонувати угоду - аналітик

Головне із заяви:
- Трамп може розпочати переговори з РФ
- Після них Україні можуть представити проєкт угоди
- У разі незгоди, США можуть припинити підтримку Києва
Ще до інавгурації між Дональдом Трампом і Росією можуть розпочатися непублічні переговори, за підсумками яких Україні представлять проєкт угоди, на яку вона може погодитися або ні. Про це сказав аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон, передає LIGA.net.
Зазначається, що першим кроком у реалізації "мирного плану" Трампа буде підготовка до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
"Можна очікувати, що першим кроком Трампа у реалізації його "мирного плану" буде спроба закласти підґрунтя для переговорів із Путіним", – сказав Дікінсон.
За його словами, між Трампом і Росією можуть розпочатися непублічні переговори ще до інавгурації. За підсумками цих перемовин Україні представлять проєкт угоди. У разі незгоди, США можуть припинити підтримку Києва.
"Інший можливий сценарій – Трамп спробує публічно посилити позицію України задля створення бази для хороших переговорів: якщо в його інтересах, щоб Київ говорив із позиції сили", - підкреслив аналітик.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
"Мирний план" Трампа - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.
Як пише The Guardian, ймовірно, у Москви будуть свої вимоги в будь-яких переговорах, які стосуватимуться України за посередництва Дональда Трампа.
Український журналіст, публіцист Віталій Портников розповів, що обраний президентом США Дональд Трамп вірить, що зможе домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема щодо закінчення війни в Україні, але йому не вдасться це зробити.
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