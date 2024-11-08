Путін заговорив про переговори з Україною: чого хоче господар Кремля

Президент РФ вважає, що Москва і Київ нібито ще можуть побудувати "добросусідські відносини". Але є умова.

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Путін заговорив про переговори з Україною / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

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Путін нібито готовий до переговорів на основі Стамбульських угод

Господар Кремля хоче "добросусідських відносин" і назвав умову

Російський диктатор Володимир Путін укотре заявив про нібито свою готовність розпочати мирні переговори з Україною.

Господар Кремля стверджує, що говорити про припинення війни необхідно. Однак не на базі "хотєлок Києва", а на основі Стамбульських угод, передає РИА Новости.

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При цьому він вважає, що перемир'я не має тривати "півгодини або півроку, щоб Києву підвезли снаряди".

"Ми налаштовані на те, щоб створити умови для довгострокового врегулювання (конфлікту - ред.), щоб Україна була незалежною, суверенною державою, а не інструментом у руках третіх країн, і не використовувалася в їхніх інтересах", - заявив Путін.

Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Водночас диктатор РФ додав, що якщо Україна не займе нейтральну позицію, то важко буде уявити наявність "добросусідських відносин" між Києвом і Москвою. Путін має на увазі відмову від намірів членства в НАТО, адже Україна нібито у своїй декларації про незалежність оголосила себе нейтральною державою, а потім змінила курс.

"Пізніше, як відомо, українське керівництво внесло зміни в Основний закон і оголосило про своє бажання вступити в Організацію Північноатлантичного договору. А ми так не домовлялися", - сказав Путін.

Мирні переговори Росії та України - останні новини

Після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента США дедалі частіше почали лунати різні думки щодо того, як новий глава Білого дому може спробувати закінчити війну між РФ і Україною.

Сам Трамп одразу ж заявив, що збирається зупинити всі війни. За даними джерел The Wall Street Journal, в адміністрації обраного президента США обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Главред писав, що Трамп намагатиметься встановити зв'язок із Путіним, щоб швидко укласти угоду про припинення війни. Однак під час переговорів глава Кремля, ймовірно, висуне низку своїх вимог.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він вірить у заяви Дональда Трампа про швидке завершення війни, але підкреслив, що це не означає, що ці плани обов'язково втіляться в реальність.

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