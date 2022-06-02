Втричі потужніший за Байрактар: США готові продати Україні бойові безпілотники Grey Eagle - Reuters

Україна може отримати від США потужні ударні дрони MQ-1C Gray Eagle / Фото U. S. Army

Адміністрація президента США Джо Байдена планує продати Україні чотири безпілотника MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією. При цьому не виключено, що продаж безпілотників може бути заблокований Конгресом.

Адміністрація Байдена має намір повідомити Конгрес про можливий продаж безпілотників Україні найближчими днями, після чого очікується публічна заява, повідомив офіційний представник США.

MQ - 1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle - новітні безпілотники, які можуть перебувати в повітрі до 30 і більше годин, в залежності від місії, і збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Також можуть нести до восьми потужних ракет Hellfire.

"MQ-1C – це набагато більший безпілотник з максимальною злітною вагою, приблизно втричі перевищує Bayraktar-TB2, з відповідними перевагами в вантажопідйомності, дальності й витривалості", - сказав експерт з БПЛА Ден Геттінгер.

MQ-1C також сумісний з більшою кількістю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські Байрактари оснащені 22-кілограмовими ракетами MAM-L турецького виробництва, що становить приблизно половину ваги Hellfire.

За словами Геттінгера, навчання системі БПЛА, виробленої General Atomics, зазвичай займає місяці, але в останні тижні був запропонований скорочений план навчання досвідчених українських операторів.

Кошти на покупку безпілотників виділені зі 40 млрд доларів американського пакету військової допомоги Україні.

Військова допомога Україні

США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS. Вдень 1 червня Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він повідомив, що в пакет увійшли і ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS і боєприпаси до них.

Перші чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, які США передадуть Україні, вже знаходяться в Європі. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політики Колін Кол. Тренінги з управління РСЗВ HIMARS займуть близько трьох тижнів, ще близько двох тижнів може знадобитися для навчання обслуговуванню систем.

Тим часом Велика Британія просить США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

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