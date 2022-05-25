Боєць ЗСУ у свій день народження збив ворожий безпілотник на передовій

Олександр святкував свій 39-й день народження на фронті / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Захисник України на ім'я Олександр, якого мобілізували на фронт, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.

Про вдалий постріл військового 25 травня розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook.

"Свій день народження чоловік зустрічав на передовій під час бойового чергування, на якому і приземлив ворожу пташку", – повідомили у Генштабі.

Пресслужба також опублікувала фото збитого безпілотника і знімок автора цього вдалого пострілу.

Олександр збив російський БПЛА / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Збитий безпілотник / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

У коментарях українці привітали героя з днем народження:

Як повідомляв Главред, в Донецькій області захисники України збили російський безпілотний літальний апарат Орлан-10, ціна якого становить близько 100 тисяч доларів США. Ворожу "пташку" назавжди приземлили Січеславські десантники.

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