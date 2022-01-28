Наша армія - не слабша за рівень НАТО, наші бійці - практики, на жаль - Зеленський

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський попередив про наслідки ескалації конфлікту з Росією. За його словами, повномасштабна війна торкнеться і решти країн.

Відповідаючи на запитання журналіста під час сьогоднішньої пресконференції Зеленський зазначив, що народ України за вісім років навчився бути готовим до нових викликів і захищатиме рідну країну.

За словами президента, ЗСУ підготовлені не гірше армій країн НАТО.

"Наша армія - не слабша за рівень НАТО, тому що наші бійці-практики, на жаль. І я змушений зауважити, що якщо буде повномасштабна війна, то вона торкнеться не тільки наших територій", – підкреслив він.

Відповідаючи на запитання про вступ України до НАТО Зеленський заявив:

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"Те, коли ми будемо в НАТО, зараз залежить не від України".

Україна і НАТО

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про швидке вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Вона підкреслила, що Росія в курсі цього.

"На даний момент розширення НАТО на схід взагалі немає. Ось чому у мене була довга розмова з Міністром закордонних справ Росії (Сергієм Лавровим - ред.) в Москві", - сказала Бербок.

На цю заяву відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як написав міністр у Twitter, не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до Альянсу.

"Не на порядку денному ставити під сумніви перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало б, навпаки, лідерство Німеччини в підтримці членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - написав міністр.